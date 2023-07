“Menopausa masculina” existe: veja quais são os sintomas

A palavra ‘menopausa’ é bastante conhecida entro o público feminino. Entretanto, em contraste ao que muitos pensam: os homens também passam por isso. A denominada ‘menopausa masculina’ é uma condição masculina na qual ocorre a redução progressiva de andrógenos — isto é, o hormônio sexual masculino. Por mais que ele seja associado ao envelhecimento, está diretamente ligado a outras condições. Entenda todos os detalhes sobre esta condição e o que pode ser feito para amenizar os efeitos colaterais.

Homens também têm ‘menopausa’

Este termo está presente na vida masculina em razão da familiaridade do mesmo. Entretanto, é colocado de maneira um pouco equivocada. Haja vista que em contraste as mulheres, não há uma queda repentina dos hormônios — é algo gradual. Acontece de maneira mais lenta e pode começar um pouco antes da idade mais popular.

Portanto, o termo correto a se usar para essa condição masculina é de andropausa. Trata-se de um déficit do hormônio andrógeno. Geralmente acontece com homens na faixa dos 40 anos.

Por mais que muitas pessoas associem isto ao declínio no desejo sexual, é algo que vai muito mais além. Causando problemas na memória de curto prazo, barriga acentuada e até mesmo oscilações no humor. Os sintomas podem aparecer lentamente, o que acaba dificultando a análise do quadro.

Veja alguns dos sintomas:

Cansaço e fadiga;

Perda de força;

Redução ou até mesmo perda do desejo sexual;

Redução da fertilidade;

Disfunção erétil;

Ganho de peso;

Tristeza profunda e até mesmo depressão.

Todos estes sintomas estão associados a esta condição masculina. A idade também chega para o homem, entretanto, é possível driblar isso com os tratamentos adequados.

Este é o tratamento mais adequado

Durante este período o tratamento mais adequado pelos especialistas é através da reposição hormonal. É uma terapia que deve ser feita por todos os homens que estão enfrentando esses sintomas em decorrência da ‘menopausa masculina’.

É válido lembrar que antes de ir em busca desta terapia para reposição hormonal, é necessário que o paciente seja consultado por um especialista. Para que desse modo consiga indicar o melhor tratamento.

Através de exames clínicos é possível medir os índices hormonais no corpo do paciente, e partir de então detectar os déficits e equilibrar o organismo. Ao ser feita corretamente e por especialistas: a reposição hormonal pode aumentar a massa muscular do paciente, desejo sexual e densidade óssea.

Especialistas alertam que para ocorrer da melhor maneira possível, o tratamento deve ser individualizado. Sem qualquer outros atrapalho e que desse modo cada paciente tenha um acompanhamento único.