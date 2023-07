Este alimento é um poderoso ADUBO para suculentas e outras plantas

A jadeeira e a sansevieria são duas plantas suculentas altamente desejadas para se ter em casa. A atração por essas plantas se deve tanto à sua beleza radiante quanto às propriedades energéticas que possuem. De acordo com os princípios do Feng Shui, elas são consideradas ímãs de boa sorte e fortuna. No entanto, para desfrutar desses benefícios, é importante mantê-las saudáveis.

Aprenda aqui a preparar um adubo orgânico essencial para o cultivo das suculentas e outras plantas.

Saiba qual alimento é um poderoso adubo para plantas. (Foto:divulgação)

Aprenda como fazer um adubo orgânico para plantas

Ingredientes

1 litro de água

1 colher de sopa de manteiga de amendoim

4 litros de água

Modo de preparo

Antes de iniciar o preparo deste adubo orgânico para sansevieria e jade, é importante lembrar que o líquido que utilizaremos deve estar isento de produtos químicos como cloro, por isso recomendamos sempre o uso de água da chuva. E se não tivermos, podemos usar água potável, mas deixando-a sempre em repouso por 24 horas.

Depois de prontos os ingredientes, deve-se colocar a água em uma panela e levar ao fogão em fogo médio. Em seguida, adicione uma colher de sopa de manteiga de amendoim e mexa bem até que o creme se dissolva o melhor possível. Quando a manteiga de amendoim estiver completamente dissolvida, deve-se retirá-la do fogo e esperar que esfrie.

Por outro lado, coloque a água dentro de um tambor e adicione a mistura de amendoim que preparamos anteriormente. Feche o frasco e agite vigorosamente até obter uma mistura homogênea. A partir daí será a hora de aplicar o adubo orgânico nas suculentas.

Modo de uso

Para aplicar corretamente o fertilizante orgânico, basta colocar uma boa quantidade deste líquido no solo de sua jade ou sansevieria. Apenas tente usá-lo quando for a época de rega e use a mesma quantidade de água para evitar afogá-lo.

Veja mais: ESTA é a planta que esconde TODOS os cabelos brancos na sua cabeça

Quais os benefícios das suculentas?

As suculentas são plantas populares e apreciadas por uma variedade de benefícios que elas proporcionam. Aqui estão alguns dos benefícios das suculentas:

Fácil cuidado

As suculentas são conhecidas por serem plantas de baixa manutenção. Elas geralmente requerem pouca água e são resistentes a condições adversas, o que as torna uma ótima opção para jardineiros iniciantes ou para aqueles que têm uma rotina atribulada.

Adaptabilidade

As suculentas são altamente adaptáveis a diferentes ambientes. Elas podem crescer tanto em áreas internas quanto externas, e existem variedades adequadas para climas quentes e frios. Sua adaptabilidade as torna ideais para decoração em diferentes espaços, como jardins, varandas, escritórios e interiores de casa.

Purificação do ar

Assim como outras plantas, as suculentas desempenham um papel na purificação do ar, ajudando a remover toxinas e melhorar a qualidade do ar em ambientes fechados. Elas absorvem dióxido de carbono durante a fotossíntese e liberam oxigênio, contribuindo para um ambiente mais saudável.

Propagação fácil

As suculentas têm a capacidade de se reproduzir facilmente por meio de estacas ou folhas, o que as torna uma opção ideal para quem deseja expandir sua coleção de plantas ou compartilhá-las com amigos e familiares.

Veja mais: Atraia mais AMOR e afeto com estas 3 plantas na sua casa