VAI ACABAR! Saque das cotas do Pis/Pasep é sua última chance; veja como conseguir

O saque do PIS/Pasep 2023 já está chegando ao final. O prazo que foi estabelecido pelo CCFGTS (Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para a transferência das cotas do PIS/Pasep ao tesouro nacional que já está chegando ao fim.

Devido a isso, todos os trabalhadores precisam acelerar para conseguir fazer o saque do dinheiro, se não vai ficar de fora. Vale ressaltar que a data limite para resgatar os recursos termina no dia 05 de agosto, passando esse prazo os R$ 25,4 bilhões em cotas disponíveis a 10,5 milhões de pessoas que vão ter que fazer o pedido de retirada junto a União.

Pis/Pasep 2023, veja as informações. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O conselho do FGTS se manifestou sobre o assunto e informou “Após a transferência dos recursos ao Tesouro, o FGTS e o MTE [Ministério do Trabalho e Emprego] não participarão da gestão dos recursos e os beneficiários ainda terão cinco anos para reclamar os recursos. Após o prazo de cinco anos, será dado o perdimento”.

Após os 5 anos, os valores disponíveis no tesouro nacional podem ser usados pelo governo federal para custear os gastos fora do teto fiscal, isso está previsto na PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da transação aprovada pelo Congresso Nacional.

Cotas PIS/Pasep

O saque integral das cotas do PIS/Pasep foi autorizado pelo governo no ano de 2019 e que beneficia todos os trabalhadores que atuaram com carteira assinada, tanto na iniciativa pública ou privada, entre os anos de 1971 e 1988. Lembrando que na época, o fundo que recebia as contribuições individuais em nome dos cotistas que foi extinto.

Hoje em dia, os valores fazem parte do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) que são parados aguardando o resgate dos seus donos. O banco que é responsável pela gestão desses recursos é a Caixa Econômica Federal, que já confirmou que o valor médio disponível por pessoas é de R$ 2,3 mil, mas varia conforme o tempo trabalhado e o salário recebido no período.

Como posso sacar o dinheiro

Para todos os trabalhadores que desejam resgatar as cotas precisam acessar o aplicativo do FGTS e caso tenha algum dinheiro para fazer saque, vai mostrar uma mensagem com a frase “Você possui saque disponível”. Depois disso, é só clicar no aviso e solicitar o crédito em conta bancária ou a opção do saque presencial.

Lembrando que o resgate em espécie pode ser feito em uma lotérica ou terminal com o autoatendimento da Caixa, usando o Cartão Cidadão, e quando o valor das cotas ultrapassa R$ 3mil é preciso fazer o saque em uma agência do banco estatal.

