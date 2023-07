Petrobras reduz preço, mas GASOLINA deve ficar mais cara mesmo assim

Por mais que está acontecendo recentemente essas reduções nos preços que foi anunciada pela Petrobras, a gasolina ainda sim deve aumentar nas bombas de combustível do país, impactando diretamente o bolso dos consumidores.

Os consumidores estão com algumas dúvidas devido a essa conta complexa, mas vamos as reduções mais recentes que estão ocorrendo, e no último dia 30 de junho, a estatal conseguiu diminuir o valor para as distribuidoras em R$ 0,14 por litro, que totaliza uma redução de 5,3% ao preço anterior. Lembrando que o combustível já contava com uma redução de R$ 0,13 centavos para o dia 16 de junho.

Porém, tem algumas questões que indicam um aumento próximo, que inclui também o fato de que esses postos de gasolina tenha a liberdade e autonomia para conseguirem definir o preço final, considerada sua margem de lucro.

veja o que está acontecendo com a gasolina. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Gasolina deve aumentar mesmo após as reduções

Mesmo depois da margem de lucro dos postos, é um fator de maior peso que é o retorno dos impostos federais Pis/Cofins, é quando todos se assustam pois representam um acréscimo de até R$ 0,34% por litro de gasolina.

Ou seja, os descontos proporcionados pela empresa Petrobras apenas compensam pela parte desse valor do imposto, ao qual vai resultar um menor aumento de preço e não uma redução efetiva.

É bom ressaltar que todas as reduções de preço da Petrobras somam com outras medidas que foram adotadas para controlar o preço dos combustíveis no país, como aconteceu o fim do PPI (Preço de Paridade de Importação) e também a fixação da alíquota do ICMS.

Preço da gasolina pode variar

Se for considerar a não integralidade do repasse das reduções de preço pelos postos de gasolina, estima-se que apenas R$ 0,10 dos R$ 0,14 da redução cheguem às bombas, ou seja, o aumento que realmente será percebido é de 24 centavos e não dos 34 centavos inicialmente esperados.

O valor médio da gasolina no Brasil deve ficar em torno de R$ 5,60 em comparação aos R$ 5,36 anteriores. Não podemos deixar de destacar que as informações são uma estimativa e o preço da gasolina pode variar, devido a demora na implementação das reduções de preço, se prepara para em alguns postos pagarem a mais.

