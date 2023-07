2 GRANDES novidades estão presentes no WhatsApp e você não sabia

O WhatsApp é um aplicativo mensageiro mais utilizado no Brasil e ao redor do mundo, e sempre está em constante atualização em seu sistema, e como são tantas nem todos os usuários sabem e ficam de dentro de todas as opções que podem usar dentro do app, por isso trouxemos esse texto para você conhecer 2 grandes novidades.

Se você não tem nem noção do que pode ser essas novidades, uma delas já está em operação, ou seja, é uma novidade que vai funcionar ao seu favor no WhatsApp, já a outra novidade ainda está passando por alguns testes, mas também já foi divulgada sobre.

O WABetaInfo, é um site totalmente especializado nessas informações e compartilhou e confirmou as novidades no WhatsApp. Acompanhe a leitura.

2 novidades no WhatsApp

A primeira novidade que o WhatsApp fez questão de lançar para todos os seus usuários é a proteção de conversa que todos estavam aguardando, mas, no entanto, a maioria ainda não sabe que isso já está disponível. Ou seja, a partir de agora tem como arquivar alguns chats utilizando senhas dentro da plataforma, assim a pessoa que não tiver biometria certa ou o código do Pin necessário não pode acessar o conteúdo.

O aplicativo vai garantir mais privacidade e segurança para todo mundo que está inscrito r ativo na plataforma de mensagens instantâneas, esses chats protegidos conseguem guardar qualquer tipo de conteúdo que seja de interesse da pessoa, e assim ninguém pode entrar nas suas conversas.

Mais novidade vindo por aí

Além disso que citamos, outra novidade que ainda está em fase de teste é relacionada aos grupos, em breve todos os usuários poderão ser capazes de configurar as conversas em grupos e assim as mensagens também poderão ser eliminadas de forma automática.

Ou seja, não tem interesse em uma conversa no seu WhatsApp, com o tempo ele vai excluir sozinho.

