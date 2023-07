Por que o consignado só tem reclamação no Banco Central?

O Banco Central (BC) compartilhou que apontou o empréstimo consignado é o tipo de serviço financeiro que mais recebe reclamações dos clientes, tudo isso devido a possibilidade de que os contratos irregulares acabam sendo mais prejudiciais para todos os envolvidos.

Lembrando que esse tipo de crédito é dado também com um desconto automático em alguma fonte de pagamento, seja ela uma aposentadoria, benefícios sociais ou também a própria folha de pagamento.

A entidade aconselha que todos os consumidores fiquem espertos para alguns postos-chave antes mesmo que assinem o contrato, como por exemplo a taxa de juros, prazos estipulados e condições de contratos. Lembrando que é extremamente importante ver essa instituição financeira é regulamentada pelo Banco Central, é fundamental estar habilitada.

empréstimo consignado é o mais fácil de solicitar. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Pedir empréstimo consignado

Alguns consumidores solicitam um consignado, principalmente comentando sobre os aposentados e pensionistas, que optam por essa modalidade pois é mais fácil de ter aprovação. Apesar disso, é necessário ter ciência de que os valores das parcelas também serão descontados automaticamente com a renda mensal.

É preciso ter certeza de que você tenha condições de arcar com as parcelas antes mesmo de fazer a solicitação para qualquer categoria de empréstimo, isso porque o valor ao qual foi solicitado pode ser prejudicial na vida financeira de quem fez a solicitação desse recurso. Tem alguns bancos que concedem empréstimos consignados mesmo sem a solicitação prévia.

Lembrando que esse caso acontece mais com os aposentados e pensionistas, por isso recomendamos que é preciso estar ciente de todos os pontos antes de pedir o crédito com o banco para não ter complicações depois. Se você receber um empréstimo sem pedir, cancele rapidamente para evitar confusão.

Atenção nos contratos

Se você é uma pessoa que deseja solicitar o consignado a nossa dica é para que você tenha muita atenção ao assinar esse contrato, é importante sim ler todas as cláusulas presentes no documento. Então, para evitar diversos problemas futuros tire um tempo e leia todas as medidas escritas nas entrelinhas e cláusulas que podem causar talvez uma dupla interpretação.

Outra dica muito importante é para que você nunca aceite fazer um empréstimo por telefone, o mais seguro é ir pessoalmente na instituição para evitar cair em golpes, ato que acontecendo muito hoje em dia.

