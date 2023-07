A Universidade de Harvard é uma das mais conceituadas do mundo. Estudantes do mundo todo sonham em algum dia cursar qualquer curso na instituição. Tratava-se de algo impossível, até alguns anos atrás. Se antes era necessário pagar um intercâmbio até os Estados Unidos e concorrer a uma bolsa, agora é possível estudar gratuitamente nesta universidade pela internet. Que tal turbinar o currículo com algum curso da Harvard? Agora é a hora.

São mais de 100 cursos gratuitos para estudar em Harvard agora mesmo | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Harvard oferece mais de 100 cursos gratuitos para brasileiros

Através dos cursos oferecidos pela universidade é possível estudar de qualquer lugar do mundo, inclusive do Brasil. Estão sendo ofertados mais de 100 cursos divididos em 11 áreas do conhecimento. Bem como: Programação, Matemática, Desenvolvimento Educacional, Ciência e Engenharia, Ciência da Computação e de Dados, Humanidades e muito mais.

Os cursos são totalmente gratuitos e nenhuma taxa é cobrada — exceto a de emissão do certificado de participação. Entretanto, há uma barreira que para muitos pode ser um empecilho: a maioria dos cursos estão totalmente em inglês — outros possuem legendas em português, facilitando o aprendizado dos alunos.

Através desses cursos os alunos podem se capacitar em inúmeras áreas e saírem com o certificado digital garantido. Posteriormente é possível imprimi-lo e estampar na parede com orgulho: certificado de conclusão de curso na Harvard. É possível estudar de qualquer lugar através de um dispositivo celular ou computador.

Leia mais: ChatGPT: OpenAI libera GPT-4 para desenvolvedores via API

Como se inscrever nos cursos da Harvard?

A inscrição é bem simples e pode ser feita em questão de minutos. Os estudantes podem ter o seu próprio ritmo de aprendizado. É necessário apenas que façam o cadastro e acompanhem de perto a grade curricular de cada curso em específico. Haja vista que por mais que a maioria seja no modelo “self-paced” — alguns exigem que os estudantes estejam online em alguns períodos do dia.

Para realizar a inscrição é bem simples. Siga o passo a passo abaixo:

Entre no site oficial de estudos gratuitos da Harvard: www.edx.org/school/;

Clique em “Register for free”;

Faça o cadastro com a conta do Google;

Volte para a aba inicial e escolha um dos cursos;

Verifique a disponibilidade e pronto!

Feito isso, basta clicar em “Inscrever-se” e já poderá assistir as aulas. Algumas estão sendo atualizadas e outras já estão totalmente completas. Haja vista que todas as aulas podem ser acessadas através dessa plataforma usando o login e senha do Google.

Além disso, é possível usar outras plataformas para logar na conta. Bem como o Facebook, Hotmail, etc. Os estudantes possuem um tempo estipulado em cada curso para sua conclusão. Ademais, é necessário realizar o cumprimento da carga horária e teste final.

Leia mais: Bolsa Família terá grandes mudanças a partir de agora; veja a lista