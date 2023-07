Entrou em vigência nesta última sexta-feira, 7, as novas diretrizes que elevam o subsídio para a compra de imóveis através do programa Minha Casa, Minha Vida – reduzindo a taxa de juros para as famílias fa faixa 1 e 2. Trata-se das famílias de baixa renda, que agora terão disponíveis à compra valores mais elevados de imóveis. Até então, o valor de compra era de apenas R$ 47 mil – após essa atualização o valor aumentou e surpreendeu a todos! Entenda como funciona e os novos valores aplicados.

Comprar sua casa própria ficou bem mais fácil com as NOVAS REGRAS do governo | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Minha Casa, Minha Vida sofre atualização extraordinária

Como já havia sido anunciado no último mês, o subsídio para as famílias de baixa renda iriam aumentar. Permitindo que elas conseguissem comprar imóveis mais caros e terem preços mais acessíveis. Haja vista que trata-se de valores bem em conta para essas famílias. Entenda como funciona.

Este subsídio é o valor máximo de negociação de um imóvel. Portanto, agora essas famílias podem negociar imóveis com descontos de até R$ 55 mil. A faixa 1 e 2 do programa enquadra-se na renda mensal de R$ 2.640 até R$ 4,4 mil. Passando disso, já passa para um outro grupo de inscritos.

Portanto, agora os inscritos podem obter descontos nessa faixa de preço em imóveis comprados através do programa. Lembrando que o preço máximo de imóveis nessa faixa de preço é de até R$ 264 mil. De acordo com a quantidade de habitantes na cidade, o valor aumenta ou diminui. Por exemplo: uma cidade com população inferior a 100 mil, o valor cai para R$ 200 mil.

Através do programa os brasileiros conseguem muitas facilidades na compra da casa própria. O Governo está voltando com o programa após alguns anos parados. Até então, as casas que estavam paradas estão sendo entregues aos brasileiros.

Leia mais: Bolsa Família terá grandes mudanças a partir de agora; veja a lista

Valores dos imóveis atualizados

Além disso, uma outra atualização chamou a atenção de todos. Os valores dos imóveis para outras faixas de renda também foram atualizados. Portanto, as famílias que se enquadram na Faixa 3 — podem comprar imóveis de até R$ 350 mil.

Essa medida vale para todos os estados do Brasil. Lembrando que antes o valor máximo era de apenas R$ 264 mil. Estima-se que haverá mais de 57 mil novos contratos na faixa 3. E mais da metade somente neste ano de 2023.

Agora outra novidade é acerca da taxa de juros. Os juros cobrados para as famílias com renda mensal de até R$ 2 mil foram reduzidas para apenas 4% nas regiões Nordeste e Norte. Portanto, estes brasileiros terão mais facilidades nas compras dos imóveis.

Estima-se que até o fim do ano o Governo irá anunciar mais facilidades que auxiliem os brasileiros na compra da casa própria e com isso aumente bastante os índices de moradores que saíram do aluguel.

Leia mais: WhatsApp “blindado”: truque que impede sua conta de ser hackeada