Próximo lote de restituição do Imposto de Renda vem com aumento

Nesta semana a Receita Federal anunciou o pagamento do terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2023. Haverá a correção monetária de 1% de acordo com a base na Selic. Atualmente a base se encontra em 13,75% ao ano. O pagamento será realizado no fim do mês e será possível realizar a consulta previamente — é o primeiro pagamento da Receita aos contribuintes que não são prioritários. Saiba as datas de consulta e como consultar os valores disponíveis.

Receita Federal libera novo lote de restituição

Acontecerá neste mês de julho os primeiros repasses da restituição do Imposto de Renda para os grupos que não fazem parte da prioridade do programa. A partir do dia 31 de julho o valor será repassado. Será possível consultar os valores a partir do dia 24 de julho.

O calendário de pagamentos da restituição do IR irá ser estendido até o mês de setembro. Trata-se agora do terceiro lote de restituição do IR, logo, faltam ainda dois outros lotes — que estão previstos para serem pagos no dia 31 de julho e 29 de setembro.

Para este ano uma novidade está chamando a atenção de todos. Os contribuintes poderão receber o valor da restituição diretamente no Pix. Isentando-se de taxas de outras modalidades de transações, bem com TED e DOC. Para receber é necessário ter o CPF cadastrado como chave Pix — lembrando que no nome do titular da conta.

Consultas e datas

As consultas da restituição do Imposto de Renda podem ser feitas a partir do dia 24 de julho diretamente pelo site oficial. Lembrando que somente o titular pode acessar — ou então alguma outra pessoa com a autorização do titular a fim de verificar os valores.

Logo que entrar no site oficial e fazer login, é necessário ir na aba de “Restituição” e a partir daí escolher o ano e verificar os valores disponíveis para receber. Haja vista que há uma lista de prioridades de recebimento.

Sendo primeiramente os idosos com 80 anos ou mais; logo em seguida idosos com 60 anos ou mais que são portadores de doenças ou deficiências; depois contribuintes cujo o magistério é sua maior fonte de renda; depois os contribuintes que optram pela declaração pré-preenchida e por fim os demais contribuintes.

As datas estão intercaladas e sempre acontece os pagamentos no fim do mês. O primeiro lote de pagamento aconteceu no dia 31 de maio. O último irá acontecer no dia 29 de setembro. Veja abaixo.

Pagamento do primeiro lote: 31 de maio;

Pagamento do segundo lote: 30 de junho;

Pagamento do terceiro lote: 31 de julho;

Pagamento do quarto lote: 21 de agosto;

Pagamento do quinto lote: 29 de setembro.

Portanto, estima-se que até o fim do período de pagamentos inúmeros beneficiários sejam contemplados com essas facilidades de pagamentos e isenção de taxas. Haja vista que não são todos os contribuintes que têm direito a receber algum tipo de restituição.

É importante que a declaração do IR tenha sido feita corretamente, caso contrário, poderá problemas para o recebimento dos valores em questão.

