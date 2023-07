Autônomo e MEI pode pedir afastamento por doença ao INSS? Descubra

O MEI (Microempreendedor Individual) é o responsável por seus negócios. O MEI precisa pagar mensalmente o DAS, e isso já está incluído a contribuição mínima ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Desta maneira, o empreendedor que preferiu entrar na categoria do MEI tem vantagens como benefícios previdenciários como:

Auxílio-doença

Aposentadoria

Salário-maternidade

Outros

Todo trabalhador que é formalizado como MEI tem por direito o auxílio-doença se acontecer algum problema em seu trabalho, ou seja, ele terá ajuda da previdência para continuar com o seu sustento.

MEI tem direito do auxílio-doença, confira como pedir. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

MEI: pedir auxílio-doença

Como informado acima, o MEI pode e tem direito do auxílio-doença, é necessário preencher os requisitos de contribuição, que é a carência, e ter a comprovação da incapacidade, assim o benefício será concedido.

Para dar entrada nesse benefício do INSS é necessário:

Ter, pelo menos, 12 contribuições no INSS. Nos casos de acidente de trabalho e algumas doenças, esse tempo não é exigido

Atestado de afastamento do trabalho por mais de 15 dias com CID, porém pode pedir o valor ao INSS desde o primeiro dia

Fazer perícia no INSS

Apresentar atestado por mais de 15 dias com CID, exames e laudo com a CID na perícia do INSS

O laudo com CID deve ser solicitado para o seu médico pessoal e levado pronto à perícia.

Valor do auxílio-doença para o MEI

Para quem é MEI é o mesmo valor dos outros segurados, pois o MEI vai seguir as regras do INSS, o valor equivale a 91% da média salarial de todas as contribuições realizadas pelo segurado desde o mês de julho de 1994 até o momento do pedido.

Vale ressaltar que o valor não pode ultrapassar a média das suas últimas 12 contribuições. Para o MEI receber pode solicitar desta forma:

Entre no site do Meu INSS

Faça o login e senha

Agendar a perícia médica

Comparecer no dia e hora da perícia e levar: laudos, exames, receitas e tudo que comprove a incapacidade ao trabalho.

