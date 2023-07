Parecem certos, mas estão ERRADOS! 6 hábitos que enganam a saúde

Desde muito cedo, todas as pessoas são bombardeadas com várias informações inerentes a sua saúde, como cuidados com a pele, dieta e higiene. Entretanto, nem todas as informações condizem com a verdade, há algumas que são mais exagero do que verdade de fato, além disso, podem prejudicar a saúde. Portanto, confira seis hábitos que, a priori, parecem ser saudáveis, todavia, na prática, podem prejudicar ainda mais a saúde da pessoa.

Temas como o emagrecimento são repletos de “mitos”

O baixo consumo de calorias é um dos hábitos mais prejudiciais que há quando a pessoa pretende emagrecer, pois acha que somente com essa atitude irá conseguir alcançar o objetivo, mas caso o processo não seja regrado e acompanhado de atividades físicas, o indivíduo pode ficar doente.

Isso ocorre por conta que ao cortar várias calorias, ela acaba adquirindo uma grande deficiência de nutrientes, como vitamina B e ferro, isso pode acabar desencadeando várias patologias, como anemia, viroses e infecções.

Tomar vários banhos por dia também não é o mais indicado, segundo especialistas. Os pesquisadores da Universidade de Utah, nos EUA, descobriram que o hábito pode acabar prejudicando os ecossistemas microbianos da pele.

O excesso também faz mal

Segundo um estudo divulgado pela Johns Hopkins University School of Medicine, quando a pessoa decide tomar suplemento de vitamina D sem a orientação médica, ela está se expondo a vários riscos, como problemas com inflamações cardíacas.

O mesmo ocorre para as fibras, pois quando há uma grande ingestão delas, há uma dificuldade na hora de absorver certos nutrientes e minerais, como zinco, magnésio, cálcio, cobre e ferro. Além disso, o hábito contribui para o aparecimento das temidas celulites.

O raciocínio deve ser usado também para quem exagera em sua higiene. Cuidar do próprio corpo é de suma importância, entretanto, principalmente na infância, quando a higiene é exagerada pode prejudicar a produção de anticorpos no organismo.

Exercícios físicos praticados demasiadamente também podem ser um problema

Praticar exercícios físicos é de suma importância para a saúde de qualquer pessoa, sendo considerado um dos segredos da longevidade. Todavia, caso o indivíduo passe do limite, isso pode ocasionar o chamado overtraining, isso chega a ser tão prejudicial à saúde como o próprio sedentarismo.

Portanto, é indicado que qualquer ação que a pessoa vá tomar envolvendo sua saúde, seja amplamente consultada antes com algum especialista, para evitar problemas no futuro. É comum querer usar a mesma medida para pessoas diferentes, mas na maioria das vezes, isso não dá certo. Já que cada organismo é um ser único.

Então, a fim de cuidar da saúde a longo prazo, o ideal é sempre tomar cuidado com os pequenos hábitos e lembrar, que o exagero também é prejudicial. Como andar de bicicleta, é importante ter equilíbrio.