Você tem? 2 moedas de Real valem R$ 1.000 e ainda estão por aí

Já pensou em ter uma moeda que você acredita ser igual as outras, mas na verdade ela vale uma boa grana? Alguns fatores como tiragem limitada que tiraram as moedas de circulação, as tornam ainda mais raras e valiosas.

Colecionar moedas é uma atividade que muitas pessoas possuem. Contudo, algumas sabem o valor exato de cada item que guarda, já outras não fazem ideia de que moedas raras e que apresentam dinheiro podem valer muito mais do que parece.

É o caso das moedas que listamos abaixo e, de acordo com especialistas, podem valer quase R$ 1 mil juntas.

1 centavo de 1994

A primeira moeda rara é a de 1 centavo lançada em 1994. Segundo o catálogo de moedas brasileiras, foram feitas mais de 887 milhões de unidades neste ano. Entre esse número, algumas saíram com o reverso invertido (180º), que pode render ao proprietário R$280,00.

5 centavos de 1997

Outra moeda rara está no meio das que foram lançadas em 1997. Com a quantia de 235 milhões de unidades fabricadas, algumas foram trocadas e produzidas no disco da moeda de 1 centavo, em um erro conhecido como disco trocado. Neste caso, o defeito é mais raro e pode render ao dono da moeda até R$700,00.

10 centavos de 1999

Outra moeda antiga que aumentou seu valor é a de 10 centavos de 1999. Ela também teve uma tiragem reduzida, de apenas 9,62 milhões de unidades. Atualmente podem render a quantia de até R$50,00 no mercado.

1 real de 1998

Criada em 1998, atualmente essa moeda de R$1 pode estar valendo em torno de R$200,00.

Como identificar uma moeda rara?

Para saber se uma moeda é rara ou não, é preciso observar os detalhes, como quantidade de moedas emitidas, número de série diferentes, onde a moeda foi emitida, o material da emissão e se existe algum erro ou relevo nos desenhos do objeto. No caso das moedas que foram citadas, o que tornam elas raras foram os erros cometido na hora da confecção.

Moedas Reverso Invertido

Todas as moedas do Real têm a imagem e o valor na mesma direção, ou seja, se o valor está de “cabeça para cima”, quando virada, a cara também deve estar.

No entanto, devido a um erro de fabricação, alguns lotes de moedas entraram em circulação com a cara e coroa invertidas, fazendo com que estas se tornassem moedas raras e bem valiosas no mercado de colecionadores.

Elas são chamadas de Reverso Invertido e o seu valor pode variar, podendo ser encontradas por até R$800,00 em sites de venda.

