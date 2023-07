Astrologia do SONO: seu signo precisa disso para dormir melhor

Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem dormir com tanta facilidade, enquanto outras parecem não conseguir dormir mais do que algumas poucas horas todas as noites? Muitas pessoas dizem que genética e os hábitos são os causadores, porém os signos podem influenciar, afinal, dormir bem é essencial para a nossa saúde e bem-estar geral.

Quando o assunto é sono, ter uma rotina bem equilibrada e organizada é fundamental. Por isso, o ideal não é olhar o signo solar.

Quais as principais dificuldades para dormir de cada signo

Áries, Leão e Sagitário – podem ter excesso de energia e, quando não canalizada, pode trazer muita ansiedade, dificultando o relaxamento e atrapalhando o sono. Touro, Virgem e Capricórnio – podem ter o sono afetado por excesso de preocupações materiais e quando falta aterramento (contato com a natureza). Gêmeos, Libra, Aquário – podem ter a mente muito acelerada, com excesso de pensamentos e conversas mentais, que também prejudicam uma boa noite de sono. Câncer, Escorpião, Peixes – podem ter excesso de expectativas emocionais e ansiedade nas relações, o que pode interferir na hora de dormir.

Quando o assunto é sono, ter uma rotina equilibrada é fundamental para uma noite bem dormida.

O que seu signo precisa para dormir bem?

É importante entender que o cosmos, não apenas pode explicar como o signo do zodíaco afeta seu horário de sono, como também o que você precisa fazer para melhorá-lo.

Organizar a rotina te ajuda não só a dormir bem, como ter qualidade de vida e realizando seu propósito de vida. É fundamental também aprender que o que o motiva e aplicar o que seu signo precisa para melhorar para ter uma noite bem dormida.

Caso você tenha a possibilidade de fazer seu Mapa Astral completo, ele te mostrará, como é a distribuição dos elementos no seu mapa, mostrando quais são mais predominantes e exercem mais influência no seu comportamento (acúmulo) e quais são ausentes (bloqueio).

Signos de Fogo: devem tentar aquietar o corpo, principalmente após as 18h, para ir relaxando e conseguir ter uma boa noite de sono. Signos de Terra: é importante cuidar da sua segurança material, organizando bem as finanças para que as preocupações não impeçam de dormir bem. Signos de Ar: devem tentar criar uma rotina para acalmar a mente, incluindo práticas de meditação. Signos de Água: é importante cuidar das suas emoções, de preferência incluindo técnicas terapêuticas, para ter tranquilidade e conseguir descansar.

Te ajudou? É sempre bom manter o corpo e a mente em equilíbrio.

