Conta de LUZ aumenta no inverno; aprenda como economizar

Inúmeras pessoas amam o inverso, pois é uma estação que é mais aconchegante, produz aquela vontade de ficar em casa enrolado e assistindo um bom filme. Entretanto, há pontos negativos nesse período do ano: a conta de luz. Por inúmeros fatores, o valor gasto de energia é bem superior se comparado com outras épocas do ano, principalmente, por conta que há uma demanda maior de alguns itens domésticos e também pela baixa incidência da luz solar. Portanto, é importante entender as melhores maneiras de economizar energia.

Segredo para economizar na conta de luz é revelado, aprenda

Por que no período de inverno a conta de energia aumenta tanto?

No inverno, é bastante comum que haja uma maior demanda por “calor” e para gerar calor, isso acaba gastando bastante energia. Por exemplo, ao ligar um chuveiro elétrico, é preciso que uma resistência fique aquecida para transmitir o calor para a água. E todo esse processo, acaba gastando bastante energia.

A depender da região, pode ser que seja usado aquecedores de ambientes, pois a temperatura interna fica bem baixa. Antigamente era comum lareiras, por exemplo, mas por conta da facilidade, ficou mais prático o uso de aquecedores elétricos.

Além disso, existe um grande problema referente a pouca incidência da luz solar, o que faz com que as pessoas acabem utilizando as lâmpadas por mais tempo, durante o dia, isso acarreta em um grande gasto de energia.

Melhores dicas para economizar energia no inverno

Cuidado com o chuveiro elétrico: O equipamento em questão, é um dos responsáveis pela alta no valor da conta de luz, sozinho, ele é capaz de gastar em média mais de 30% de energia. Lembrando que esse não é o único problema, pois de mãos dadas com o alto consumo, está o desperdício de água, já que os banhos tendem a demorar ainda mais.

Iluminação: quando o inverno chega, os raios solares acabam tendo uma incidência menor na região, o que acarreta em um uso maior das lâmpadas para iluminar os ambientes. Para contornar isso, é interessante que as pessoas sempre desliguem as lâmpadas ao saírem do ambiente.

Evite horários de pico: evite usar aparelhos que gastam bastante energia no horário de pico, entre 17 horas e 21 horas, pois é nesse momento que a maioria dos brasileiros estão utilizando energia, o que sobrecarrega as linhas de transmissão e pode encarecer o preço da energia.

Use o ferro quente com sabedoria: o ferro quente ao ser usado por um período prolongado, pode acabar gastando bastante energia também, pois ele usa um sistema parecido com o do chuveiro elétrico para ficar quente. Então, ao usá-lo, separe todas as roupas de uma só vez e quando estiver quase acabando, desligue o ferro e aproveite o calor que ainda há nele.

Portanto, ao usar as dicas em questão, é possível que a conta de luz tenha uma redução, devido ao período, é inevitável que o valor não seja alterado, mas usando com sabedoria, é possível que a alteração não seja tão exorbitante.

