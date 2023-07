7 DICAS para LUCRAR e fazer renda extra no inverno

Uma das melhores épocas do ano para empreender é o inverno, pois é um período que possui algumas particularidades e nelas, os empreendedores podem “atacar”, pois há espaço para todos. Seja em roupas, comidas ou itens para pets, em todos os nichos há várias oportunidades neste período. Confira as melhores opções e dicas para que suas vendas sejam alavancadas neste mês de julho.

Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Como ter êxito nas vendas no período de inverno?

Para vender, não é preciso apenas ter os produtos em mãos, é necessário dominar vários fatores como: público-consumidor, fornecedores e estoque. Os três pilares estão interligados entre si. Saber quem irá comprar o produto é importante, mas gerenciar para quando o público tiver interesse o estoque está disponível é essencial.

Outro ponto importante é encontrar bons fornecedores, que sejam pontuais e cobrem um preço justo. Pois caso o valor que eles repassam para o empreendedor for muito elevado, acaba diminuindo a margem de lucro.

Por fim, planeje com antecedência o seu estoque, para que não falte itens mas para que não sobre também. Principalmente, porque se trata de itens sazonais, ou seja, possuem mais saída em uma determinada época do ano.

Veja também: Novas Regras Para Comprar Na Shein E Shopee Que Podem Te ASSUSTAR

As 7 melhores dicas para vender mais no inverno

Roupas e acessórios

Não são roupas ou acessórios genéricos, devem ser itens adequados para o período de frio. De acordo com o IBGE, no Brasil, no período de inverno o setor de vestuário apresenta um aumento de quase 10%.

Comidas

Comida também é um item que vende bastante no período, segundo o próprio Google, durante o inverno, 25% das pessoas lembram dos pratos típicos da época. Além disso, de acordo com dados divulgados, as pesquisas por termos como “chocolate” são superiores em relação ao período da páscoa. Isso acontece pois as pessoas ficam mais tempo em casa.

Bebidas quentes

Brasileiro já ama café todos os meses do ano, sem importar a época, entretanto, no inverso, esse “amor” tende a aumentar ainda mais! De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café, no período, o consumo cresceu cerca de 30%. O mesmo vale para outras bebidas quentes.

Os pets também necessitam de cuidado

Não é apenas os humanos que precisam de uma proteção a mais no período, os animais também. Por isso, no inverso, o número de vendas de produtos que ajudam os animais a ficarem aquecidos aumenta bastante.

Produtos para a pele

Durante o período em questão, o frio faz com que a pele e os cabelos dos consumidores acabem ficando bem secos. Portanto, a venda de hidratantes e óleos para o corpo também aumentam muito.

Roupas de cama

Outro setor de vendas que é bastante fomentado durante o inverno, diz respeito a roupas de camas e cobertores. Isso acontece por conta que mais da metade dos brasileiros preferem ficar em casa nos finais de semana de frio, portanto, eles acabam priorizando bastante esses produtos.

Festa junina

Por fim, não há como esquecer que a época também comporta a tradicional festa junina, então, roupas e itens para comemorar a festividade vendem bastante e é uma excelente ideia para empreender. Só é preciso ter cuidado com o estoque, pois como já falado, é um produto sazonal!

Veja também: Pis/Pasep De Parente Falecido Pode Ser Seu; Veja Como Funciona