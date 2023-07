3 PLANTAS da sua casa que ajudam a eliminar as rugas da pele

Existem milhões de pessoas, principalmente no que diz respeito às mulheres, que estão sempre em busca de manter a pele perfeita, de modo a amenizar os efeitos da idade. E, dentro desse contexto, inevitavelmente entra a busca por formas de eliminar rugas.

Há quem recorra a procedimentos estéticos e quem recorra aos cosméticos vendidos em lojas especializadas, por exemplo.

Porém, o que muitas dessas pessoas não sabem é que podem ter no quintal ou mesmo dentro de casa a solução que buscam. Afinal, o poder de algumas plantas de fato pode fazer um verdadeiro milagre não só na saúde, mas também na pele.

Mais explicações sobre esse assunto, incluindo as plantas que prometem ajudar a pele a se ver livre das rugas, são dadas no decorrer da leitura do artigo a seguir.

Eliminar as rugas de maneira natural é possível | Imagem: rawpixel.com / freepik.com

O poder das plantas não deve ser ignorado

Para eliminar as rugas da pele e deixá-la parecendo uma verdadeira porcelana, é possível recorrer a alternativas que vão além dos produtos industriais.

Afinal, ocorre que, muito além deles, existem opções naturais que certamente ajudam a manter a beleza da pele em dia. Inclusive, dentro desse contexto, até mesmo os especialistas citam que é possível recorrer a algumas plantas que são conhecidas justamente por melhorar de forma significativa as linhas faciais.

E, o melhor: são plantas que normalmente estão em diversos jardins por todo o Brasil, e não só possuem aromas deliciosos e beleza, como ainda atuam nos cuidados com a pele e ajudam a deixar a aparência do rosto ainda melhor.

É inevitável: conforme o tempo passa, é normal que ocorra a perda do colágeno, mas, por meio das plantas em questão, é possível contrariar o efeito das rugas.

Mas, afinal: quais são estas plantas tão incríveis?

A resposta está no próximo tópico.

Plantas que ajudam a eliminar as rugas e deixar a pele mais jovem

Muitas das plantas mais famosas do Brasil possuem ótimas propriedades que podem ser úteis para o nosso corpo de alguma forma.

Porém, no que diz respeito ao processo de eliminar as rugas, existem 3 delas que ganham um destaque ainda maior.

E estas plantas são:

A planta citronela

É interessante que a citronela seja mantida no jardim por diversos motivos, inclusive pelo fato de ela ter propriedades antibacterianas. Não é à toa, por sinal, que ela é indicada para o tratamento profundo de acne.

Esta planta também tem o poder de atuar contra alguns efeitos do envelhecimento que acontecem por causa do sol, o que inclui rugas e manchas.

A planta dente de leão

Esta é outra planta que vale a pena ter no jardim, pois irá manter a pele protegida dos temidos raios ultravioleta, reduzindo a acne e os sinais de envelhecimento.

Quando usado da forma correta, o dente de leão também aumenta a hidratação da pele, e a deixa livre de irritações.

A planta alecrim

O alecrim, por sua vez, é conhecido por desinflamar a pele, e costuma ser usado em muitos cremes anti-rugas, por ser um ótimo antioxidante que, portanto, retarda os efeitos do envelhecimento.

As manchas causadas por espinhas também são combatidas por esta planta.

