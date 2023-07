5 SINTOMAS que todo MENTIROSO apresenta na hora H

Identificar quando alguém está mentindo nem sempre é fácil. Existem pessoas que sabem enganar muito bem, até aqueles que se consideram mais espertos. É preciso ter muita inteligência emocional e uma observação apurada para reconhecer e saber lidar com gente assim.

Saiba aqui os 5 sintomas mais comuns que todo mentiroso apresenta na hora H.

Você sabe reconhecer os 5 sintomas de um mentiroso na hora H? Aprenda aqui. (Foto: divulgação)

5 sintomas de um mentiroso compulsivo

1. Comportamento

A principal forma de identificar um mentiroso é observando seu comportamento. Por isso, entender de linguagem corporal é fundamental para esses casos. Geralmente alguém que tem o hábito de mentir costuma evitar contato visual com os outros, ainda mais quando está contando uma mentira.

Outros comportamentos que denotam mentira é tocar o rosto com frequência, cruzar braços e pernas de forma defensiva ou qualquer outro sinal de desconforto físico.

Mas claro, é preciso analisar o contexto. Se você já conhece a pessoa e sabe que ela é tímida ou está em uma situação que sempre provoca nervosismo e ansiedade nela, talvez ela esteja mentindo. Apenas está retraída.

2. Falhas na história

Muitos mentirosos se entregam por causa disso. Vão contar uma história mentirosa e acabam se enrolando, errando fatos e esquecendo informações importantes. No final, a narrativa contada não faz sentido, fica incoerente ou com peças faltando. Geralmente é nos detalhes que se pega um mentiroso. Portanto, fique atento a isso.

3. Expressões faciais

A expressão facial que as pessoas fazem ao contar coisas é um bom indício se estão falando a verdade ou não. Mas, assim como no primeiro item, tem que tomar cuidado para não fazer um julgamento errado. Se a pessoa está sorrindo enquanto conta algo triste não significa necessariamente que ela está mentindo. Às vezes ela só está nervosa e a maneira dela lidar com a situação é rindo. Muita gente ri em momentos inapropriados para esconder sua tristeza ou simplesmente porque acha mais fácil reagir assim para não se machucar ou machucar os outros. É o famoso “ri pra não chorar”.

Por isso, é preciso avaliar bem a pessoa com a qual estamos lidando e ter sensibilidade para perceber o outro.

4. Evitar perguntas

Quando alguém mente costuma fugir de perguntas comprometedoras. Para não ser pega em contradição ou por não saber o que responder em caso de mentiras, a pessoa pode tentar mudar de assunto, desviando o foco frequentemente.

De qualquer forma, seja mentira ou não, aquele tema em questão é algo que deixa aquela pessoa desconfortável. E por algum motivo, ela deseja fugir do assunto.

5. Mudança de humor

Quando a pessoa apresenta sinais de ansiedade enquanto fala, como suor excessivo, mudanças na força muscular e expressão, ou até mudança de coloração na pele, pode ser um sinal de que ela está mentindo. Isso ocorre porque o ato de mentir pode causar estresse emocional e fisiológico. Ainda mais em casos que a pessoa não tem o hábito de mentir e se sente mal com isso. É como se o cérebro dela enviasse sinais para o corpo de que tem algo de errado acontecendo. Diferente de quem mente com frequência e consegue controlar melhor seu corpo e suas emoções.

Pessoas mentirosas por natureza já possuem uma certa sagacidade e talento ao mentir e por isso, são ótimas em disfarçar os sinais.

Em casos de psicopatas é mais difícil ainda perceber, pois como não se sentem culpados por mentir, a expressão deles não muda.

Veja mais: Comportamento: SINAIS de que seu namorado é um narcisista e está te manipulando