A televisão é o entretenimento de milhões de famílias. Foi-se o tempo que as famílias tinham acesso a uma programação de qualidade através das populares antenas parabólicas. É preciso atualizar e isso pode ser feito de maneira totalmente gratuita. O Governo Federal em parceria com outros órgãos está disponibilizando o Kit digital sem que os brasileiros paguem nada por isso. Todos os brasileiros podem pedir. Tudo é feito pela internet e em questão de minutos! Veja como funciona e quem tem direito.

Milhões ainda podem pedir kit digital SEM PAGAR para o governo | Foto de Patrick Campanale na Unsplash

Como funciona o Kit antena digital?

De acordo com informações do Ministério das Comunicações, este Kit irá funcionar como um substituto das antigas antenas parabólicas. Aquelas que tinham um formato arredondado e telas em sua circunferência, marcada por aquele popular ‘chapéu’ laranja ou azul por cima. A troca das antenas serve para que não ocorra qualquer interferência na reprodução dos canais.

Trata-se de imagens travando, chidado, chuvisco, etc. Tudo isso pode ser evitado através do uso dessa parabólica digital. Oferecendo aos seus consumidores imagem e som com bastante qualidade. Além disso, são disponibilizados mais de 100 canais totalmente gratuitos.

Milhões de brasileiros estão e vão ser beneficiados com este kit. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas hão de receber este kit nos próximos meses. Até então, o estado de São Paulo é o estado com maior número de municípios cadastrados.

Esta antena funciona na mesma frequência do sinal 5G, de semelhante modo. Por esse motivo: possui uma qualidade tão boa. Sem contar que agora não haverá mais interferência por causa da chuva ou porque alguém ligou o liquidificador.

Leia mais: Elon Musk quer processar Meta por causa do Threads

Como ganhar este kit?

Para ganhar o Kit de antena digital é necessário ter cadastro ativo no Cadastro Único. As famílias de baixa renda têm direito ao kit de maneira totalmente gratuita. Além do kit, a instalação também é isenta de qualquer taxa.

Por esse motivo, é necessário estar dentro dessas regras estipuladas pelo Governo Federal. Para fazer o agendamento é bem simples: é necessário apenas entrar no site sigaantenado.com.br e realizar o cadastro inicial. Ou então fazer a solicitação através do número 0800 729 2404.

É válido lembrar que é necessário informar os dados pessoais. Bem como CPF, NIS, etc. Em até 30 dias úteis o kit é entregue. Haja vista que acontece por demandas, ou seja, nem sempre está disponível.

Podendo ser recebido diretamente na casa do remetente ou ir busca o kit em pontos específicos escolhidos pelo municípios. Entretanto, é possível que seja possível receber o kit diretamente no CRAS local.

Leia mais: Como escanear documentos com o celular? 5 APPS gratuitos fazem isso