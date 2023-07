Use ESTE ingrediente para esconder os cabelos brancos

Quando a idade vai chegando é inevitável os cabelos brancos não começarem a aparecer, só que muitas pessoas não se sentem confortáveis com isso. Atualmente, tem muitas mulheres que estão apostando em receitas caseiras, ingredientes mágicos, para conseguir diminuir esses cabelos brancos de forma natural.

café é o mais novo ingrediente testado e aprovado da mulhereda. Imagem: arquivo / FreePik

Ingrediente de cozinha poderoso para esconder cabelo branco

Antes, era muito difícil pensar em uma solução natural para conseguir esconder os cabelos brancos, mas como hoje em dia a mulherada está começando a apostar em produtos naturais saiu uma novidade que está deixando todas de queixo caído, que é um tonalizante natural.

Esse elemento estrela é o café, aquele que consegue elixir o escuro e aromático que saboreamos todas as manhãs, ele não apenas nos acorda com seu aroma, ele agora ajuda a cobrir os cabelos brancos indesejados.

Ninguém imaginou, mas o café atua como um corante natural que adere ao cabelo para proporcionar um tom escuro e brilhante que pode ajudar a escolher de forma eficaz os sinais do envelhecimento no cabelo, além disso foi super aceito pelas mulheres por ser um ingrediente acessível que a maioria tem em casa, e não precisa mais gastar com corantes químicos.

Como fazer o corante de café para esconder cabelo branco?

Você vai precisar de:

2 colheres de sopa de café solúvel.

1 xícara de água.

Modo de preparo:

Prepare uma xícara de café forte e deixe ficar bem frio

Depois, aplique nos cabelos limpos e secos, certificando-se de cobrir todas as áreas onde deseja esconder os cabelos brancos

Deixe agir por 30 minutos e enxágue com água morna.

Veja também: Sofrendo com cabelos BRANCOS? Aprenda o truque de café com vinagre

Benefícios do café no cabelo

Ao contrário do que todas imaginam, além de ajudar a esconder os cabelos brancos, o café também pode dar brilho e maciez aos cabelos, ou seja, suas propriedades antioxidantes, além de nutrientes naturais que ajudam a fortalecer os folículos pilosos.

Experimente esse poderoso ingrediente de cozinha para conseguir fazer a sua tinta da melhor maneira possível para esconder os cabelos brancos, o café tem um potencial maravilhoso que as mulheres descobriram agora e já começaram a apostar e usar, além de ter um aroma agradável.

Veja também: Água com gás antes ou depois do café? Entenda para que serve