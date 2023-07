Qual é o novo golpe do WhatsApp que está todo mundo comentando

Você já sabe que existe uma versão falsa do aplicativo WhatsApp, e infelizmente tem muitas pessoas caindo no golpe, acompanhe a leitura para saber mais e não ser engano. O WhatsApp Pink é um malware que está usando utilizado por hackers para conseguir pegar dados os usuários para fazerem de vítimas.

Por mais que o WhatsApp Pink tem recursos bem parecidos com o mensageiro original, é extremamente importante não baixar esse app e nem compartilhar sobre ele com outras pessoas, compartilhe com todo para não usarem esse aplicativo falso.

golpe no WhatsApp Pink. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Golpistas estão usando o WhatsApp Pink

Tudo acontece através de um link fraudulento que eles encaminham para as vítimas, eles até chamam e fazem uma propaganda de uma versão que foi desbloqueada e totalmente nova do WhatsApp. No entanto, desde que isso começou a bombar nas redes, alguns sites especializados em segurança cibernética já emitam algumas alertas sobre esse hacking.

O golpe surgiu no ano de 2021 e está ressurgindo novamente, com certeza devido a popularidade do WhatsApp. Ele assume a forma de SMS que tem um link que pretende permitir que tenha acesso no WhatsApp Pink, é uma variante do aplicativo que promete melhorar a proteção de dados.

Clicando no link, o malware é instalado no celular, os criminosos podem então acessar suas conversas privadas e pegar todos os dados dos contatos das vítimas para compartilhar o ataque através do link.

Não caia no golpe

Ao analisar o golpe, ele parece ter um público-alvo que é os usuários do Android, pois a instalação de aplicativos fora da Google Play Store é mais complexa, no entanto é melhor se manter vigilante.

Ou seja, para evitar os golpes é necessário baixar aplicativo apenas com Google Play Store ou da App Store oficial, e nunca por um link enviado através de uma mensagem.

Lembrando que as lojas de aplicativos oferecem com os amigos da Ouest France, uma segurança para evitar essa programação do malware.

