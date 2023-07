Como receber até R$ 52 mil em financiamento do governo para ESTUDAR

Financiamento estudantil do Governo – Desde terça-feira, 4 de julho, estudantes de todo o Brasil têm uma nova oportunidade para financiar sua educação superior. Através do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), o governo federal está aceitando inscrições para o segundo semestre de 2023. Mas o tempo para se candidatar é curto, e os estudantes interessados precisam se apressar.

O governo federal abriu as inscrições para o financiamento estudantil do Fies, programa destinado a apoiar a graduação no ensino superior. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Governo oferece financiamento para estudantes

O Fies é um dos principais programas de financiamento estudantil do governo federal, oferecendo a estudantes de baixa renda a chance de cursar uma graduação em instituições de ensino superior privadas. Este programa está com inscrições abertas até às 23h59 de sexta-feira, 7 de julho, horário de Brasília. Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Vale destacar que os valores financiados pelo Fies são bastante significativos. No caso dos estudantes de medicina, é possível financiar até R$ 52.805,66 por semestre. Para os alunos de outros cursos, o valor máximo financiado é de R$ 42.983,70 por semestre.

Para ser elegível ao financiamento do Fies, os candidatos precisam cumprir uma série de requisitos. Primeiramente, é necessário ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com uma nota válida até a abertura das inscrições para o Fies 2023. Além disso, é preciso ter alcançado a pontuação de 450 na média das notas das provas do Enem e não ter zerado a redação. A condição financeira do candidato também é levada em consideração: a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos (R$ 3.960,00) por pessoa.

Processo de inscrição

O processo de inscrição para o Fies é bastante simples e deve ser feito através do Portal Acesso Único. Nesta plataforma, os candidatos podem consultar as vagas disponíveis por estado, município e instituição de ensino superior. Para fazer isso, basta clicar em “Consultar oferta de vagas”.

No ato da inscrição, é fundamental que o candidato tenha em mãos o CPF, um endereço de e-mail válido e os nomes, CPFs, datas de nascimento e a renda bruta mensal de cada membro da família com idade a partir de 14 anos. Essas informações são importantes para determinar a elegibilidade do candidato ao financiamento estudantil.

Depois do período de inscrição, os candidatos devem ficar atentos à divulgação dos resultados. A ordem de classificação e a pré-seleção dos candidatos será divulgada na terça-feira, 11 de julho, por meio de uma chamada única.

Para os estudantes que tiverem dúvidas ou desejarem obter mais informações sobre o processo de inscrição e os critérios de elegibilidade, o portal oficial do Fies oferece um vasto material explicativo. Para acessá-lo, basta visitar o site https://sisfiesportal.mec.gov.br/.

