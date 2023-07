Caixa Tem confirma a DATA para o recebimento de R$ 1.420,00 na conta

Garanta o recebimento de benefícios no Caixa Tem – A Caixa Econômica Federal anunciou recentemente que, neste mês de julho, alguns beneficiários do programa Bolsa Família poderão receber um repasse que pode chegar até a quantia de R$ 1.420. Este movimento representa um esforço contínuo do governo brasileiro para combater a desigualdade e promover o bem-estar da população em meio aos desafios econômicos e sociais atuais.

Recebimento do Bolsa Família pelo Caixa Tem

A iniciativa se insere no contexto do programa Bolsa Família, que, além do pagamento padrão de R$ 600, inclui um adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos – a chamada parcela para a Primeira Infância – e de R$ 50 para adolescentes, gestantes ou lactantes. Este esquema progressivo de benefícios é projetado de forma a que, se todos os requisitos forem cumpridos, o valor do repasse possa alcançar R$ 1.420 em famílias de até 10 integrantes.

O calendário de pagamento é determinado pelo Número de Identificação Social (NIS), que está vinculado a cada família beneficiária. Os pagamentos são feitos em ordem sequencial, começando pelas famílias cujo NIS termina em 1, no dia 18 de julho, até as famílias cujo NIS termina em 0, que receberão o benefício no dia 31 de julho.

Para receber o valor máximo de R$ 1.420 ou até mesmo o valor padrão do Bolsa Família, as famílias precisam seguir uma série de diretrizes e critérios estabelecidos pelo governo. Entre os critérios chave estão a condição de carência, com renda familiar entre R$ 105,01 e R$ 210,00 por membro, e a situação de extrema pobreza, com renda familiar mensal igual ou inferior a R$ 105,00. Além disso, também são consideradas para a elegibilidade ao benefício as famílias em processo de emancipação.

Confira se os seus dados estão devidamente atualizados

Manter os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é outra exigência essencial para continuar a receber o Bolsa Família. Este registro nacional é a principal ferramenta utilizada pelo governo para identificar e caracterizar as famílias de baixa renda, permitindo que se conheça a realidade socioeconômica dessa população e, assim, se implementem políticas públicas que permitam a melhoria de sua qualidade de vida.

Por fim, no caso das famílias com crianças de até seis anos, é necessário que estas estejam frequentando a escola e tenham a caderneta de vacinação em dia. Este requisito se insere na política integrada do Bolsa Família, que visa não apenas prover apoio financeiro direto, mas também garantir o acesso das famílias beneficiadas à educação e à saúde.

O Bolsa Família representa uma importante ferramenta na luta contra a pobreza e a desigualdade no Brasil. Por meio de sua estrutura de benefícios progressivos, o programa procura garantir um nível mínimo de renda para as famílias mais vulneráveis, enquanto também incentiva o acesso à educação e a serviços de saúde. Ao mesmo tempo, a exigência de que as famílias mantenham seus dados atualizados representa um esforço para que as verbas sejam destinadas às famílias que realmente precisam e estejam de acordo com o programa.

