Colocando o CPF na nota você pode ganhar mais de R$ 46.789,20

CPF na nota? Inserir o CPF na nota fiscal já é um hábito comum para muitos brasileiros. Esse simples gesto, que serve para identificar o comprador de determinado produto, não só ajuda a combater fraudes fiscais, como também pode render prêmios em dinheiro. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a prática tem sido incentivada através do programa Nota Fiscal Gaúcha, que sorteia recompensas em dinheiro para os participantes.

Incluir o CPF na nota fiscal é uma prática importante para combater as fraudes fiscais e participar de sorteios de prêmios. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Colocar o CPF na nota pode render prêmios

O programa Nota Fiscal Gaúcha, instituído pelo governo do estado, busca motivar os cidadãos a exigir a inclusão de seus CPFs nas notas fiscais emitidas por estabelecimentos comerciais. Como recompensa, todos os meses, são realizados sorteios de prêmios em dinheiro entre os participantes.

Veja também: Comunicado: Nubank anuncia PRESENTE para quem coloca CPF na notinha

A dinâmica do programa é bastante simples. Cada vez que o cidadão solicita a inclusão de seu CPF na nota fiscal, ele acumula pontos. Esses pontos, por sua vez, são convertidos em números da sorte, que serão utilizados nos sorteios mensais.

De acordo com o programa, a quantidade de pontos acumulados pode impactar diretamente as chances de um participante ser contemplado. Quanto mais pontos um cidadão tiver, maiores serão suas chances de ser um dos ganhadores dos 704 prêmios distribuídos pelo governo estadual mensalmente.

A distribuição de prêmios do programa Nota Fiscal Gaúcha é bastante atrativa. Todos os meses, são sorteados mais de R$ 500 mil em prêmios, divididos entre os participantes da seguinte forma: são 500 prêmios de R$ 500, 200 prêmios de R$ 1.000, 3 prêmios de R$ 5.000 e 1 prêmio de R$ 50.000. Além desses valores, os participantes também podem ganhar prêmios instantâneos diários, através da leitura do QR Code presente na nota fiscal utilizando o aplicativo da Nota Fiscal Gaúcha.

Para participar do programa, os interessados precisam realizar um cadastro no site ou no aplicativo NFG, disponível para sistemas Android e iOS. Durante o cadastro, o participante deve indicar uma entidade social para ser beneficiada pelos pontos que serão acumulados.

Após a realização do cadastro, é necessário verificar quais são as empresas participantes do programa. Na hora da compra, o consumidor deve solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. A contagem dos pontos e a participação nos sorteios é automática, sem a necessidade de realizar qualquer outra ação.

Programa gratuito

É importante ressaltar que a participação no programa Nota Fiscal Gaúcha não implica em nenhum tipo de custo para o consumidor. O objetivo do programa é incentivar a exigência da nota fiscal e combater a sonegação, beneficiando, assim, toda a sociedade.

Essa iniciativa, que já existe em vários estados brasileiros, se apresenta como uma excelente oportunidade para os cidadãos contribuírem para a melhoria dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, concorrerem a prêmios em dinheiro. Portanto, na próxima vez que fizer uma compra, não esqueça de pedir a inclusão do seu CPF na nota fiscal. Você estará ajudando a combater a sonegação fiscal e ainda poderá ser contemplado com um prêmio em dinheiro.

Veja também: Esta é a VERDADEIRA vantagem de colocar o CPF na Nota Fiscal