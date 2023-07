Como ter ASSINATURA do Amazon Prime pagando menos de R$ 10

O Amazon Prime já conquistou seu lugar de prestígio no mundo todo, tanto no que diz respeito ao mercado de streaming quanto no que diz respeito ao mercado de e-commerce, por exemplo. E o Brasil também está incluso nesse contexto.

Já há algum tempo os brasileiros podem usufruir de diversas vantagens da Amazon pagando um valor consideravelmente simbólico todos os meses, mais acessível do que a quantia cobrada por outros serviços similares.

Porém, mesmo sendo um preço que cabe no bolso, é sempre bom conseguir dicas de como deixá-lo ainda menor. E é justamente sobre isso que esse artigo irá tratar.

Quem tem interesse em economizar desfrutando de tudo que o Amazon Prime oferece, portanto, não pode deixar de fazer a leitura de todos os tópicos até o final.

O Amazon Prime estará atrelado a diversas surpresas nos próximos dias | Imagem: Christian Wiediger / unsplash.com

A chance de pagar muito pouco pelo Amazon Prime

Muitas pessoas, inclusive aquelas que já são usuárias do Amazon Prime, ainda não sabem que todos os anos a gigante Amazon celebra o Prime Day durante alguns dias. E, especificamente durante este evento, o público consegue assinar o famoso plano do streaming gastando algo abaixo do comum.

Além disso, é importante citar que aquelas pessoas que já são assinantes também não são esquecidas: para elas acontece a disponibilização de milhares de ofertas e produtos em condições extremamente especiais.

30 dias grátis de Amazon Prime

A plataforma Amazon Prime reúne diversos serviços para os seus clientes: além do famoso serviço de streaming com milhares de séries e filmes, por exemplo, também oferece entrega grátis para a compra de produtos dentro do site da própria Amazon. E estes serviços são todos liberados em uma espécie de combo que, atualmente, custa R$ 14,90 por mês.

Já quem quer usar o streaming propriamente dito somente por um curto período, há a possibilidade de testá-lo de forma gratuita por exatamente 30 dias. E, no final deste período, caso a pessoa perca o interesse, poderá simplesmente encerrar a conta que criou, sem pagar nada por isso.

O início deste teste ocorre justamente no site da própria Amazon: é só acessá-lo e escolher a opção de testagem do serviço em questão.

O usuário poderá escolher entre o plano anual ou mensal, e então começar seu teste de 30 dias. Mas, claro: para isso, será necessário criar uma conta rapidamente, informando e-mail, telefone e forma de pagamento, por exemplo.

E não há com o que se preocupar: mesmo exigindo que a forma de pagamento seja informada, a Amazon não fará nenhuma cobrança. A não ser que depois dos 30 dias a conta continue ativa: neste caso, exatamente no dia seguinte a cobrança (mensal ou anual) será feita.

Mais detalhes sobre o Prime Day, da Amazon

O Prime Day acontecerá exatamente nos dias 12 e 13 de julho, e mesmo as pessoas que estiverem testando o Amazon Prime conseguirão aproveitar de todos os benefícios criados pela empresa para este período.

E estas são algumas novidades que podem ser esperadas:

Frete gratuito e compras sem valor mínimo; Produções originais do Prime com acesso liberado para todos os usuários; Aplicativos Amazon Music Prime e Prime Readings com preço reduzido; Jogos com acesso liberado no Prime Gaming; Entrega grátis para produtos transportados pela própria Amazon; Preços exclusivos para produtos oferecidos na própria plataforma; Assinatura gratuita na Twitch.tv.

