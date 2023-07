Vai ao banheiro? Evite a cabine do meio; entenda

Todo mundo já passou um desespero na rua com vontade de ir ao banheiro, e tem vezes que aperta tanto que é obrigado a usar banheiro público, porque talvez não aguente até chegar em casa.

São milhares de pessoas que não gostam de usar o banheiro público porque na maioria das vezes eles são super sujos, por isso a dica é nunca se sentar no assento do banheiro público. Como não conhecemos a procedência do lugar, se é limpo diariamente ou não, é melhor evitar, as pessoas também comentam que a cabine central é sempre a mais suja ou a mais usada.

confira as dicas de como usar banheiro público. Imagem: arquivo / FreePik

Assento meio deve ser evitado

Em 1995, um estudo publicado na Psychological Sciense é uma das provas que realmente isso pode ser uma verdade, o psicólogo Nicholas Christenfed fez um teste com as escolhas dos usuários na hora de usar o banheiro público.

Ele notou através do papel higiênico na cabine central do banheiro público porque sempre acabava mais rápido, esse estufo foi feito na região praiana ensolarada da Califórnia, que fica nos Estados Unidos da América (EUA).

Foram cerca de 10 semanas acompanhando a frequência com o rolo de papel higiênico era trocado no local, e cerca de 60% do rolo sempre eram para a cabine do meio, e as outras cabines ficavam em 40%.

Qual cabine usar então?

Por mais que o estudo mostrou que tem sempre uma cabine que é mais usada no banheiro público, ainda não significa é melhor usar todos os outros menos o do meio, tem motivos que levam a maioria das pessoas não se sentaram nas cabines laterais também.

Por isso, a nossa dica é que sempre que for utilizar um local público para fazer suas necessidades, observe em primeiro ponto o geral do ambiente, observe a limpeza. Infelizmente, não é todos os usuários que tem bom senso e fazem de tudo para manter o ambiente limpo, pois não tem costume de jogar o papel no devido lugar.

Preste bastante atenção no chão, como está o vaso sanitário e se tem papel higiênico disponível, e verifique também se realmente a descarga funciona, pode parecer loucura mais tem pessoas que andam com um acento dentro da bolsa como precaução, ou até mesmo luvas para não tocar em nada sujo.

