Muitos consumidores acabam não se atentando a isso e esquecem de colocar o CPF na nota fiscal. Entretanto, é válido lembrar que é obrigação de todo estabelecimento comercial incluir o CPF juntamente à nota fiscal do produto — a fim de ter garantia que os devidos impostos serão recolhidos. Aos que fazem isso, o Nubank anunciou um grande PRESENTE que irá agregar bastante na vida de muitos clientes do roxinho. Entenda o que é e como funciona para participar.

Comunicado Nubank anuncia PRESENTE para quem coloca CPF na notinha | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nubank anuncia grande novidade

Não é raro muitos clientes recusarem a colocação do CPF na nota fiscal. O Nubank alertou que os clientes que não fazem isso podem estar perdendo muito dinheiro. Porque através de um programa chamado “Nota Legal” é possível receber um grande presente em forma de repasses financeiros.

Trata-se de uma iniciativa dos órgãos públicos para incentivar os brasileiros a aderirem ao CPF na nota fiscal. Haja vista que é algo bom para ambas as partes. As pessoas que fazem isso, e possuem ao menos R$ 25 de saldo, podem indicar outros pessoas a receberem o crédito na conta.

Este programa foi criado em 2008, somente neste ano quase 1 milhão de pessoas já estão aptas a receberem o pagamento. Com informações do Nubank, esta ação permite que os contribuintes legais consigam receber até 30% do ISS e ICMS anualmente.

O crédito pode ser usado para vários fins. Bem como abatimento do IPVA ou IPTU — impostos anuais pagos pelos brasileiros.

Como participar do programa?

Para participar do programa é bem simples, todos os brasileiros podem participar. É necessário que eles tenham o costume de incluir o CPF na nota fiscal, a partir disso, conseguem ter acesso aos benefícios oriundos do programa.

Caso contrário, poderão a partir do cadastro terem o hábito de colocar o CPF na nota fiscal. Lembrando que por mais que sejam compras pequenas, todo valor é válido. Veja o passo a passo.

Procure no Google por “Nota Legal”;

Acesse o primeiro site oficial;

Clique em “Cadastrar”;

Preencha as informações pedidas: bem como CPF, nome completo, nome da mãe, CEP, etc.

Conclua o cadastro e aguarde até 24 horas para receber as demais instruções.

Portanto, logo após receber as instruções é possível desbloquear a conta e a partir disso obter acesso a todos os benefícios disponibilizados pelo programa. Sendo necessário apenas clicar no link de confirmação do endereço de e-mail, feito isto, poderá acessar a aba inicial novamente e fazer login com a senha criada.

Nunca é tarde para começar a incluir a nota fiscal! Lembre-se, é obrigação de todo estabelecimento conceder o documento. Caso não queiram, é crime de sonegação de impostos. Os responsáveis podem ser contatados.

