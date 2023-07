“Mas eu me mordo de ciúmes”; 3 signos que desconfiam de TUDO e de TODOS

O ciúme, na verdade, é uma emoção cotidiana e natural, que é fácil de ser percebida e pode aparecer nos mais diversos tipos de relacionamento. Porém, se não controlada devidamente, tal emoção pode acabar se tornando muito nociva.

Afinal, o ciúme sempre acaba dando espaço para que outros problemas possam aparecer, como a insegurança, a desconfiança e os comportamentos possessivos, que definitivamente afetam as relações interpessoais de forma negativa.

Logo, é sempre interessante que uma pessoa saiba se é ciumenta demais, ou se está se envolvendo com um indivíduo que seja assim. E esta tarefa não é difícil, considerando que pode ser algo revelado simplesmente pelos traços de alguns signos do horóscopo, conforme será explicado neste artigo.

Estes signos entendem de ciúme como ninguém | Imagem: wayhomestudio / freepik.com

A astrologia mostra quais signos do horóscopo são ciumentos demais

Por meio do estudo que tem como base o movimento dos planetas e as influências das energias cósmicas na vida das pessoas, a astrologia consegue prever alguns eventos e até mesmo identificar os traços da personalidade de uma pessoa, levando em consideração seu signo no dia do nascimento.

Desta forma, o estudo em questão de certa forma revela as tendências de comportamento de cada ser humano, ajudando até mesmo a prever determinadas situações que podem surgir dentro de um relacionamento. E, especificamente no que diz respeito ao quesito ciúme, a astrologia mostra que os famosos signos de água têm mais chance de agir de forma ciumenta, embora isso também possa ocorrer com os signos de fogo.

Apesar de o ciúme ser algo natural, como já citado, e ser algo que pode ser sentido por qualquer pessoa, os nativos de 3 signos específicos acabam demonstrando essa emoção de forma ainda mais intensa.

E, abaixo, é possível saber um pouco mais sobre eles, e sobre por que, afinal, são ciumentos.

Veja também: 2023 ainda reserva grandes surpresas para o seu SIGNO; descubra quais

Os signos que demonstram ciúme de forma mais exagerada

E os signos que ganham destaque quando o assunto é ciúme são:

O signo de Leão

Leão é um signo de fogo, o que dá aos seus nativos a fama da paixão. Estas pessoas, por sinal, gostam muito de ter muita atenção dentro de um relacionamento.

Se essa atenção deixar de existir, o ciúme vem à tona, dando lugar a piadas e indiretas que serão usadas para expor a emoção. O problema é que nem sempre a outra pessoa conseguirá entender a mensagem da forma correta.

O signo de Escorpião

Os escorpianos de fato podem ser considerados os mais ciumentos do horóscopo, considerando que Escorpião é um signo de água e, portanto, é controlador e possessivo.

É normal que seus nativos se sintam sempre ameaçados em um relacionamento, e exagerem na resposta emocional que escolhem dar. Mas, claro: não necessariamente todo escorpiano tem o ciúme como destaque da personalidade.

O signo de Câncer

As pessoas de Câncer, por sua vez, são sempre influenciadas por sentimentos e são muito temperamentais, principalmente no que diz respeito ao amor.

Este signo também é de água, sendo mais sensível e, por isso, tendo tendência a se sentirem feridos facilmente. Afinal, todo canceriano se entrega de verdade em uma relação, e espera que o parceiro responda da mesma forma.

Veja também: 5 SIGNOS conhecidos por terem uma personalidade difícil