ATENÇÃO! ESTES 3 sinais indicam que você vai namorar em breve

Todo mundo sonha com a sua alam gêmea, mas as vezes é difícil encontrá-la. Mas com certeza você já deve ter pensado em como será esse encontro, principalmente quando começa a gostar de alguém, mas como criar essa conexão com algumas pessoas? O que isso vai influenciar os relacionamentos?

Vale ressaltar que os pesquisadores Jolink junto com sua equipe decidiram se aprofundar mais esse assunto e trouxeram alguns pontos de um estudo que foi publicado recentemente na revista cientifica Social Psychological and Personality Science. Eles falaram que o ideal é analisar alguns comportamentos que podem impulsionar em alguns relacionamentos.

Formação de relacionamentos

Alguns participantes do estudo foram desafiados a compartilharem algumas experiências interagindo com os parceiros, para conseguir avaliar se existia um potencial para amizade ou romance, e ao longo do semestre foram notadas de 4 a 5 interações, mas não foram todas que tiveram uma evolução.

Apenas 61% dos potenciais amigos se tornaram amigos de verdade, já 57% dos interesses românticos se converteram em relacionamentos. O estudo também relevou 3 comportamentos que mais foram notados:

Risadas compartilhadas

Expressões de gratidão

Toque afetuoso.

Comportamentos

Aqueles que compartilharam risadas, o estudo mostrou que eles tiveram uma conexão mais intensa, já as pessoas que expressaram mais gratidão do outro demonstraram também que tem uma maior receptividade, já aqueles que tiveram um toque afetuoso, o gesto aumentou a sensação de intimidade.

E como resultado os participantes já estavam ansiosos para interagir novamente com esses indivíduos seja para fortalecer amizades ou também para iniciar um relacionamento amoroso.

A parte que mais surpreendeu nessa pesquisa foi de constatar que a qualidade dos relacionamentos formados estava ligada as risadas compartilhadas durante as primeiras interações, pois aqueles que demonstraram interesse em querer conhecer mais a pessoa, em se encontrar novamente teve mais conexões significativas.

Não tem como compreender completamente o que faz uma pessoa dar risada com outra, ou o porquê tem pessoas que sentem mais necessidade de demonstrar amor através de toques, enquanto outros evitam. A formação de relacionamentos é muito mais do que imaginamos e tudo depende de cada pessoa também.

