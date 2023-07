“WhatsApp Pink”? Entenda como criminosos usam este termo

WhatsApp Pink – Há uma nova ameaça pairando sobre os usuários do popular aplicativo de mensagens, WhatsApp. Batizado de “WhatsApp Pink”, este golpe cibernético promete recursos extras e um design atrativo, mas na verdade, trata-se de um malware perigoso, criado por hackers para roubar informações pessoais. Fiquem atentos e evitem clicar em links desconhecidos que prometem uma versão “rosa” do WhatsApp.

Cuidado com o WhatsApp Pink, um golpe perigoso que visa obter acesso às suas informações pessoais. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Já ouviu falar no WhatsApp Pink?

O golpe do “WhatsApp Pink” funciona através da disseminação de um link fraudulento, que alega fornecer uma versão “desbloqueada” do WhatsApp com novas funcionalidades. A fraude não é nova, surgiu em 2021 e vem ganhando tração novamente, possivelmente devido à popularidade inabalável do aplicativo de mensagens.

O esquema é engenhosamente disfarçado e geralmente chega aos usuários na forma de um SMS ou mensagem instantânea contendo o link malicioso. A mensagem promete acesso ao “WhatsApp Pink”, uma suposta variante do aplicativo que alega oferecer uma proteção de dados mais robusta.

No entanto, a realidade é bem diferente. Uma vez que a vítima clica no link, o malware se instala diretamente no telefone, dando aos criminosos acesso total às suas conversas privadas e à sua lista de contatos. Os golpistas então utilizam os contatos coletados para propagar ainda mais o ataque, espalhando o link malicioso através dos números de telefone já comprometidos.

Golpe perigoso

Vale ressaltar que esse golpe tem se mostrado especialmente perigoso para usuários do sistema operacional Android, uma vez que a instalação de aplicativos fora da Google Play Store pode ser um pouco mais complexa. No entanto, todos os usuários de smartphones, independentemente do sistema operacional, devem manter-se vigilantes.

Para se proteger contra ameaças como o “WhatsApp Pink”, é altamente recomendável que os usuários baixem aplicativos apenas de fontes confiáveis, como a Google Play Store para usuários Android ou a App Store para usuários iOS. É crucial evitar baixar aplicativos a partir de links enviados por mensagem, já que estes podem facilmente ser disfarces para malwares.

As lojas oficiais de aplicativos fornecem uma camada extra de segurança, ajudando a evitar a disseminação de softwares maliciosos. De acordo com informações do jornal francês Ouest France, também é aconselhável instalar um antivírus confiável no telefone para proteger seus dados pessoais contra tentativas de hacking.

Fica o alerta: o “WhatsApp Pink” não é um upgrade do WhatsApp, mas sim uma ameaça cibernética. Todos os usuários devem ser cautelosos com links suspeitos e lembrar que o WhatsApp não tem variantes de cores ou versões desbloqueadas. A segurança digital é um assunto sério, portanto, é sempre melhor prevenir do que remediar. Mantenha seu aplicativo WhatsApp atualizado e baixado apenas de fontes oficiais para garantir uma experiência segura de mensagens.

