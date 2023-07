Tecnologia demais pode afetar a sua saúde; ESTES são os efeitos colaterais

Todos os avanços tecnológicos de fato têm trazido diversas comodidades e inúmeros benefícios para a humanidade. Porém, é sempre muito importante frisar que tecnologia demais pode causar danos consideráveis à saúde.

Fazer o uso inadequado e excessivo dos meios tecnológicos definitivamente não é uma das escolhas mais inteligentes a se fazer e, durante a leitura a seguir, é possível entender o motivo.

Uma rotina com tecnologia demais definitivamente não é boa | Imagem: Thomas Park / unsplash.com

Os danos que usar tecnologia demais pode causar à saúde

Existem realmente muitos danos que o uso em excesso da tecnologia pode causar ao corpo humano. Porém, dentro desse contexto, existem aqueles danos que acabam se destacando ainda mais, e um deles é o sedentarismo.

Passar horas seguidas usando dispositivos eletrônicos faz com que qualquer pessoa perca um tempo precioso que poderia estar gastando com caminhadas e exercícios, por exemplo. E, com o passar do tempo, isso inevitavelmente resulta em diversos problemas físicos.

Além disso, usar tecnologia demais sentado, por exemplo, também acarreta o maior ganho de peso, dores nos músculos, problemas de postura e até mesmo facilita o surgimento das tão temidas doenças cardiovasculares.

Isso sem citar o fato de que a exposição constante à chamada luz azul, que é aquela emitida pelas telas dos computadores, por exemplo, prejudica consideravelmente a qualidade do sono, provocando também irritabilidade, dificuldade de concentração e fadiga.

Outro importante aspecto desse assunto, que não deixa de ser igualmente preocupante, é o fato de que, se não se policiam, os usuários acabam se tornando verdadeiros dependentes da comunicação virtual e das redes sociais. E este comportamento, por sua vez, afeta a saúde mental de forma negativa, leva ao isolamento social e aumenta a sensação de solidão, além de deixar o indivíduo depressivo e ansioso.

Vale lembrar, ainda, que quem usa tecnologia demais muitas vezes de fato possui um vício nas redes sociais e nos jogos online, o que representa uma realidade muito alarmante, pois impacta a produtividade, as relações pessoais, a saúde mental e o desempenho acadêmico.

E, claro: é impossível falar do constante uso dos dispositivos eletrônicos sem citar os problemas oculares que podem surgir, a exemplo da visão embaçada, dos olhos secos e das dores de cabeça. Tudo isso acaba comprometendo a qualidade de vida de qualquer pessoa.

Dicas para que o uso da tecnologia seja mais saudável

Para que o uso da tecnologia seja feito de forma saudável, é imprescindível adotar medidas que, embora simples, são muito eficazes.

É importante, por exemplo, fazer algumas pausas estratégicas enquanto se está usando os dispositivos eletrônicos, bem como praticar exercícios físicos e estabelecer limites de tempo em relação ao uso em si. Tudo isso contribui para que o sedentarismo seja combatido e para que a rotina seja mais saudável.

Além disso, também é importante manter relações reais com as pessoas, fora do ambiente virtual, e jamais usar tecnologia demais antes de dormir, para que o sono não seja prejudicado.

Ter consciência em relação aos danos que a tecnologia em excesso pode causar é necessário, bem como buscar equilibrar o uso dos dispositivos dentro de uma rotina que seja saudável para o corpo e para a mente.

