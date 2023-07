Quais brasileiros serão beneficiados com desconto de 40% nas multas de trânsito?

Desconto em multas de trânsito – Os motoristas brasileiros são confrontados com uma estatística desanimadora: o país apresenta uma média de 8.742 multas por hora, totalizando um número impressionante de infrações de trânsito. No entanto, uma nova medida adotada pelo Governo Federal pode amenizar o impacto financeiro dessas penalidades, ao oferecer um desconto de 40% sobre o valor das multas.

Aproveite o desconto de 40% para quitar suas multas de trânsito antes do prazo de vencimento. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Como pagar suas multas com desconto

Em um esforço para incentivar a resolução eficiente e rápida das penalidades de trânsito, foi instituído o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Nesse contexto, os motoristas que aderem ao SNE e optam pelo pagamento digital de suas multas podem obter uma redução de 40% no valor da multa. Essa opção já está disponível em alguns locais, como o Tocantins, onde o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) já iniciou o recebimento de débitos referentes a multas de maneira digital.

Veja também: Quem pode receber a MULTA de 40% do FGTS

Para se beneficiar desses descontos, o condutor ou o proprietário do veículo precisa se cadastrar no sistema por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível tanto para sistemas Android quanto iOS. Uma vez cadastrado, o motorista receberá notificações de qualquer multa diretamente pelo aplicativo, o qual fornecerá todas as informações necessárias referentes à infração em questão.

Através do aplicativo, o proprietário do veículo poderá acessar o boleto de pagamento da multa, bem como visualizar o desconto aplicado caso decida quitar o valor antes do prazo de vencimento. Até o presente momento, estima-se que o SNE já tenha concedido cerca de R$ 500 milhões em descontos em multas.

Conscientização no trânsito

Apesar da implementação desse sistema, ainda há um longo caminho a percorrer para a conscientização dos motoristas e a redução do número de infrações. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), somente em 2022, foram aplicadas 76.577.166 multas de trânsito. Embora este número represente uma queda em relação a 2021, quando foram registradas mais de 76 milhões de multas, a quantidade de infrações ainda é alarmante.

O excesso de velocidade se mantém como a infração mais comum entre os motoristas brasileiros, com quase 35 milhões de ocorrências registradas. O estado de São Paulo lidera a lista de infrações por excesso de velocidade, evidenciando uma necessidade premente de campanhas de conscientização e medidas de fiscalização mais rigorosas.

Dessa forma, embora o desconto oferecido pelo SNE possa aliviar o impacto financeiro das multas para os motoristas, a necessidade de educação no trânsito e respeito às leis de trânsito é cada vez mais evidente. É um esforço contínuo que exige a cooperação de todos os motoristas, a fim de garantir a segurança nas estradas e reduzir o número assustador de multas aplicadas a cada hora no país.

Veja também: Aprenda a consultar a placa do seu carro na internet DE GRAÇA; veja se tem multas