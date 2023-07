Quase 1 MILHÃO receberão adicional do Bolsa Família neste mês

Adicional no Bolsa Família – Em uma iniciativa para fortalecer a luta contra a desigualdade social e a pobreza, o Bolsa Família, programa federal de assistência, dá início ao mês de julho com uma notícia animadora. Além do pagamento padrão do benefício, avaliado em R$ 600, um grupo específico de beneficiários poderá receber um valor adicional que promete incrementar o pagamento do programa, proporcionando um suporte ainda maior para a renda familiar mensal.

No mês de julho, o Bolsa Família oferece um adicional especial para crianças e adolescentes, complementando o valor padrão do benefício. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

De quanto será o adicional do Bolsa Família?

Ao longo do mês de julho, mais de 900 mil beneficiários do Bolsa Família terão direito a um adicional direcionado às crianças de até seis anos, adolescentes, gestantes e lactantes. Assim, além do valor padrão de R$ 600, esses beneficiários poderão contar com um acréscimo de R$ 150 ou R$ 50, dependendo dos casos.

Um dos destaques no leque de benefícios adicionais é o Benefício Primeira Infância, que segue ativo no mês de julho. Este benefício confere um acréscimo de R$ 150 para cada criança inscrita no programa, reforçando a garantia de um crescimento saudável e a promoção do bem-estar de cada criança regularmente cadastrada. Vale ressaltar que, para serem elegíveis ao recebimento desse benefício, as famílias precisam estar em conformidade com as regras estipuladas pelo programa, incluindo a manutenção de uma caderneta de vacinação atualizada e a frequência escolar regular.

Outro benefício adicional, no valor de R$ 50, será atribuído a gestantes, adolescentes e lactantes inscritos no programa Bolsa Família. No caso dos adolescentes, eles precisam ter entre 7 e 18 anos para serem considerados elegíveis.

Prioridade ao desenvolvimento infantil

Ao observar a implementação desses benefícios adicionais, nota-se a prioridade que o programa Bolsa Família tem dado ao incentivo do desenvolvimento infantil saudável. Somente no mês passado, mais de 85,2 mil crianças de até seis anos de idade foram inscritas no cadastro regular de suas respectivas famílias no Bolsa Família. Nessa fase crítica da vida, o programa tem o objetivo de promover o crescimento desses jovens, beneficiando cada vez mais a população dessa faixa etária que necessita tanto desse auxílio.

O aumento no número de crianças beneficiadas também resultou no maior valor médio já registrado pelo programa, que agora é de R$ 705,40. Esta média reflete que a maioria das famílias que recebem o Bolsa Família não apenas obtêm o valor padronizado, mas também são beneficiadas com os valores adicionais, o que eleva a média do valor repassado em todo o país.

Portanto, com essas novidades, o programa Bolsa Família promete não apenas aliviar a pobreza, mas também promover o bem-estar e o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes brasileiros. E assim, com medidas como essas, o programa busca cumprir com sua missão de mitigar a desigualdade social e promover a inclusão de todos na sociedade.

