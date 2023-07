Descubra QUANDO E QUANTO você receberá o Bolsa Família em julho

Bolsa Família em julho – A expectativa é grande entre os beneficiários do programa Bolsa Família com a aproximação da próxima rodada de depósitos, programada para a segunda quinzena deste mês. Muitos se perguntam como podem verificar a disponibilidade de suas parcelas. A resposta é simples e traz alívio: existem diversas maneiras práticas e acessíveis de realizar essa consulta, especialmente com a utilização do CPF.

Em julho, os beneficiários do Bolsa Família podem verificar a disponibilidade das parcelas pelo CPF no aplicativo do Cadastro Único. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Quando será feito o pagamento do Bolsa Família em julho?

Uma das maneiras mais eficientes é através do aplicativo do Cadastro Único. Nesse aplicativo, a seção “Meus Benefícios” permite ao usuário acompanhar a situação dos benefícios que recebe. Outra alternativa é o aplicativo próprio do programa social, o Bolsa Família. Em ambas as opções, a consulta pelo CPF está disponível. Portanto, é essencial que os beneficiários baixem e instalem esses aplicativos em seus dispositivos móveis, compatíveis tanto com Android quanto com iOS.

Ademais, vale destacar a importância de estar atento ao calendário de pagamentos do programa para o mês de julho. As datas de liberação dos valores já foram divulgadas e estão disponíveis para consulta. Seguem as datas:

Para os beneficiários cujo final do NIS é 1, o recebimento será no dia 18/07/2023. Os de final 2 receberão no dia seguinte, 19/07/2023. Quem tem o NIS terminado em 3, a liberação será no dia 20/07/2023. Os beneficiários com NIS terminado em 4 poderão retirar no dia 21/07/2023, enquanto os com NIS terminado em 5, receberão no dia 24/07/2023. Já para os que têm NIS com final 6, a data é 25/07/2023. Para aqueles com final 7, o dia é 26/07/2023. Os de final 8 terão o benefício disponível em 27/07/2023. Beneficiários com NIS terminado em 9 receberão no dia 28/07/2023. E por último, quem tem o NIS terminado em 0, terá acesso ao benefício em 31/07/2023.

Outros métodos para consulta do benefício

Além dos aplicativos mencionados, existe outra maneira de realizar a consulta usando o CPF. É possível fazer a consulta através do Portal Cidadão, acessando o site oficial. Ao realizar o login com o CPF, o usuário será solicitado a inserir uma senha. Vale ressaltar que essa senha é a mesma utilizada em outros aplicativos, como o Bolsa Família e o Caixa Trabalhador. Para aqueles que nunca acessaram essas plataformas antes, será necessário fazer um cadastro inicial antes de proceder com a consulta.

Com o CPF em mãos, os beneficiários podem verificar quais são os benefícios disponíveis neste mês, inclusive eventuais adicionais do programa. Desse modo, os beneficiários do Bolsa Família podem ficar tranquilos quanto ao controle e à consulta de seus benefícios. Há uma série de ferramentas disponíveis que tornam o processo fácil e acessível, permitindo que os usuários estejam sempre a par da situação de suas parcelas. Este é mais um passo importante na direção de garantir a transparência e a facilidade de acesso aos programas de benefícios sociais.

