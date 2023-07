VALOR do Auxílio-Gás está menor, mas tem novas famílias? Veja o que mudou

Novo valor para o Auxílio-Gás? Em meio a um cenário de dificuldades econômicas que afetam milhões de brasileiros, o Auxílio Gás, um dos pilares dos programas sociais do Governo Federal, se destaca por ser uma assistência crucial para famílias de baixa renda. Contudo, mudanças recentes neste benefício têm gerado dúvidas e incertezas. Neste artigo, desvendamos os principais pontos sobre o Auxílio Gás, incluindo sua periodicidade, valor e os requisitos para solicitação.

O Auxílio Gás é um programa do Governo Federal que oferece um valor para a compra de um botijão de gás de 13 kg para famílias de baixa renda. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Auxílio-Gás teve redução de valor?

O Auxílio Gás se traduz em um pagamento periódico para a aquisição de botijões de gás de 13 kg, uma necessidade básica para as mais de 5 milhões de pessoas beneficiadas por este programa em todo o território nacional. Seu último repasse ocorreu em junho, concluído no final do mês, na sexta-feira (30).

Em virtude de sua frequência bimestral, o auxílio não será ofertado no mês de julho, retomando somente em agosto. Entretanto, aqueles que ainda não são beneficiários, mas se enquadram nos critérios, podem se inscrever a tempo do próximo pagamento.

Em abril deste ano, o valor concedido pelo Auxílio Gás foi de R$ 110. Entretanto, em junho, os beneficiários receberam R$ 109. A diminuição no valor do benefício é resultado de uma alteração na média do preço cobrado pelo botijão de gás de 13 kg, calculada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No mês de maio, a Petrobras promoveu uma redução de 21,3% no preço do gás de cozinha. Apesar de a queda no preço final não ter sido expressiva, ela impactou o valor do Auxílio Gás. De acordo com a ANP, o botijão sofreu uma redução de 0,34%, equivalente a R$ 0,35 em seu preço final.

Como consequência, o preço médio do botijão de gás, que era de R$ 104,37, passou para R$ 104,02, ocasionando a diminuição de R$ 1 no auxílio. Cabe salientar que o valor do benefício não é fixo, podendo sofrer nova alteração quando for repassado novamente, em agosto.

Quanto à inscrição no Auxílio Gás, este benefício se destina a famílias com alguém que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar mensal igual ou menor a meio salário mínimo por pessoa.

Como se inscrever

A inscrição para o Auxílio Gás pode ser realizada tanto presencialmente, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), quanto por meio de aplicativo e site. Porém, a validação do benefício exige a apresentação de alguns documentos.

Entre os documentos exigidos, estão: Certidão de Nascimento ou Casamento, Título de Eleitor, CPF, Carteira de Identidade (RG) e Comprovante de residência atualizado. No caso de beneficiários indígenas, é necessária a apresentação da Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI). Ademais, a Carteira de Trabalho também deve ser apresentada.

De modo resumido, o Auxílio Gás constitui um importante alicerce de apoio a famílias de baixa renda no Brasil. Entretanto, é necessário ficar atento às flutuações do valor deste benefício e assegurar o cumprimento dos critérios de elegibilidade para continuar recebendo esse suporte essencial.

