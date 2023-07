Pesquisa revela o exercício que melhora a SAÚDE do seu cérebro

Não é novidade para muitos que uma vida regrada com exercícios físicos é uma vida mais saudável. Entretanto, um novo estudo realizado por um grupo de cientistas revelou que a prática de exercícios é um excelente auxiliador na saúde do cérebro — aperfeiçoando a memória e pensamento. Trata-se de um estudo acompanhado por mais de 4 mil pessoas que tiveram suas atividades monitoradas diariamente por uma semana. Entenda melhor esta pesquisa e como isso pode ser benéfico para nossa saúde.

Pesquisa é realizada com 4.500 pessoas

Estima-se que mais de 4500 pessoas foram alvos da pesquisa. Foram presos às coxas dos candidatos uma espécie de sensor de monitoramento. O intuito era alavancar o estudo e monitorar diariamente os índices de atividades corporal e correlacionar aos impactos na memória dos participantes.

Os pesquisadores conseguiram medir a primeiro momento que os níveis de atividade física realizados no cotidiano haviam impactado diretamente na saúde da memória de curto prazo. Sem contar que aumentou os índices de resolução de problemas.

Outro ponto observado é que os participantes desta pesquisa melhoraram bastante a capacidade de raciocinar e processar informações. Portanto, o resultado final definiu que a prática de exercícios físicos por mais limitada que seja, proporcionou aos participantes melhoras na cognição.

Em contrapartida, os participantes que não interagiram e ficaram muito mais tempo sentados e sem qualquer atividade física, tiveram uma redução significativa em comparação ao outro grupo de interessados.

Por que o exercício pode melhorar a saúde da “memória”?

Os exercícios que foram avaliados são variados. Dentre eles: corrida, natação, pedalada e dança. Outros exercícios também foram testados, como é o caso dos exercícios que aceleram o coração. Portanto, estes participantes da pesquisa tiveram um aumento significativo na memória e capacidade de resolução de problemas.

Não é o primeiro estudo promovido pelos cientistas sobre a relação entre exercícios físicos e a saúde da memória. Em uma pesquisa realizada em 2020 publicada pela revista Preventive Medicine: ficou confirmado que as chances de uma queda cognitiva é duas vezes maiores em adultos que não praticam exercícios físicos.

Por mais que não hajam respostas claras sobre o assunto, é sugerido que tenha a ver com o fluxo sanguíneo que é enviado ao cérebro durante a prática de exercícios físicos, a fim de “aguar” as áreas cerebrais com muito mais intensidade. Tudo isso através dos exercícios denominados de “cardio”. Ou seja, pode ser feitos em uma academia, na praça da rua ou até mesmo dentro do conforto do lar. O importante é não estar parado.

Desse modo, seja jovem ou ancião, é recomendado a prática de exercícios físicos. Sempre o médico deve ser consultado, a fim de consultar o perfil de cada pessoa para indicar os melhores exercícios físicos que não promovam males e sim benefícios.