NOVA atualização do WhatsApp deve SURPREENDER todo mundo

WhatsApp lançou atualização – O universo digital encontra-se em constante evolução e os aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, desempenham um papel cada vez mais significativo na maneira como nos comunicamos. Uma recente atualização lançada em junho de 2023 introduziu recursos surpreendentes que prometem melhorar a experiência dos usuários e trazer ainda mais versatilidade para este popular aplicativo.

Última atualização do WhatsApp

O WhatsApp, plataforma globalmente reconhecida por ser um dos aplicativos de mensagens mais utilizados, tem se esforçado para aperfeiçoar seus serviços e funcionalidades. Seguindo as melhorias implementadas na atualização de maio, a atualização do mês de junho, especificamente a versão 23.12.76 para dispositivos iOS, promete impressionar os usuários com inovações que poderão ser utilizadas diariamente. Uma atualização similar para a versão Android do aplicativo é esperada para ser lançada em breve.

Este mês tem se mostrado extremamente relevante para o WhatsApp, uma vez que a empresa introduziu avanços significativos no que diz respeito à privacidade dos usuários. Além disso, a plataforma está desenvolvendo mudanças que prometem revolucionar a experiência dos usuários, como a tão aguardada funcionalidade que permitirá o uso de duas contas no mesmo dispositivo. Esses aprimoramentos refletem o compromisso do WhatsApp em fornecer uma experiência cada vez mais segura e diversificada aos seus usuários.

A nova atualização traz dois grandes avanços. Primeiramente, os usuários agora têm a capacidade de editar suas mensagens em até 15 minutos após o envio. Para utilizar essa funcionalidade, basta pressionar a mensagem por um momento e selecionar a opção “Editar”. Isso oferece a oportunidade de corrigir erros ou adicionar informações adicionais às mensagens já enviadas.

Como indicativo de que a mensagem foi modificada, a palavra “Editado” será exibida abaixo do conteúdo. No entanto, vale ressaltar que a nova versão do aplicativo não permite que os usuários acessem o histórico de edições ou visualizem a mensagem original. Mesmo assim, a possibilidade de editar mensagens no WhatsApp representa um dos destaques do aplicativo este ano.

Outra funcionalidade nova no aplicativo

Em segundo lugar, a atualização também adicionou uma nova funcionalidade na aba “Chamadas”. Agora, ao criar um link de chamada, os usuários têm a opção de “Adicionar ao Calendário”. Isso permite que os usuários do iOS incluam diretamente o link de uma chamada do WhatsApp no aplicativo Calendário do dispositivo.

Esta funcionalidade torna o agendamento e a organização de chamadas mais práticas, permitindo que os usuários acessem rapidamente as suas reuniões ou compromissos marcados através do WhatsApp. Para aqueles que frequentemente realizam chamadas utilizando o aplicativo, a nova atualização traz uma comodidade extra: com o lembrete adicionado diretamente no Calendário, o usuário recebe uma notificação em seu iPhone pouco antes da chamada começar, garantindo que nenhum compromisso será esquecido.

Sendo assim, as recentes atualizações do WhatsApp têm mostrado o empenho da empresa em aprimorar continuamente a experiência de seus usuários.

