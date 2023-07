Já faz algumas décadas que os brasileiros sofrem com as consequências da diabetes. Existem dois tipos. Diabetes tipo I e II. Há uma diferença bem nítida entre ambas. Entretanto, as duas acarretam nos altos níveis de açúcar no sangue. A diferença é o porquê desse aumento. Entenda o que acontece em ambos os casos e qual é este truque secreto que reduz a diabetes em até 30%. Lembrando que esta pesquisa é baseada em estudos realizados por universidades internacionais — antes de tudo o médico deverá ser consultado.

Revelado o truque para reduzir quase 30% o risco de diabetes tipo 2 | Foto de Robina Weermeijer na Unsplash

Quais são os tipos de diabetes?

A diabetes é uma condição que dificulta a vida dos pacientes. Existem dois tipos, o I e o II. Nos pacientes do tipo I, o sistema imunológico acaba afetando as células responsáveis pela produção da insulina. No caso da diabetes do tipo II, o corpo não é capaz de produzir insulina suficiente para o corpo.

Uma pessoa que possui diabetes precisa manter uma vida regrada. Ingerindo insulina através de seringas, etc. Não sabe-se ao certo o porquê surge a diabetes do tipo I, entretanto, a do tipo II está relacionada a fatores como dieta, peso e ausência de exercícios.

Da mesma maneira que alguns alimentos e bebidas possam aumentar o risco, há também alguns em específico que podem reduzir os riscos. Portanto, há um truque prático que reduz em até 30% os riscos de diabetes e até mesmo reduzir as consequências corporais.

Este truque é capaz de reduzir em até 30% o risco

De acordo com um estudo de 2011, os pacientes analisados que ingeriam mais de um litro de água por dia tinham um risco de 28% a menos de desenvolvimento da diabetes tipo II. Estes estudos foram feitos em comparação aos pacientes que bebiam meio litro ou menos de água por dia.

Ainda na pesquisa foi realizado que outras bebidas também podem reduzir as chances do surgimento da doença. Como é o caso do café e chá, entretanto, em contraste ao que muitos tomam, é necessário que não haja a presença do açúcar nas bebidas.

Os estudos foram realizados por nove anos, totalizando cerca de 3615 homens e mulheres com níveis regulares de açúcar no sangue. Nesse período, cerca de 560 pacientes analisados desenvolveram altos níveis de açúcar na corrente sanguínea. Portanto, estima-se que: quanto mais água for consumida, menores são os riscos da doença.

Portanto, ficou confirmado que esta atitude é bastante beneficente aos pacientes que têm diabetes. E há uma explicação por detrás: quanto maior for o consumo de água, maiores serão as chances dos rins expulsar a glicose em excesso que há na região.

Além de prevenir outros problemas como desidratação, etc. Portanto, é de suma importância cuidar da saúde. E se não é possível praticar exercícios, etc. Este é um truque mágico que pode ser feito por qualquer pessoa e em todos os lugares.