Não é de hoje que as prefeituras têm um cuidado muito grande pelos seus habitantes, principalmente por aqueles que vivem sob baixa renda. A prefeitura de uma cidade está liberando para os seus moradores o cartão de crédito exclusivo para compras em supermercados credenciados, garantindo uma feira mensal de R$ 200 para todos os beneficiários. Para conseguir é bem simples e pode ser pedido por quase todos os brasileiros. Entenda como funciona e quem tem direito.

ESTAS famílias podem sacar benefício de R$ 200 HOJE | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Auxílio de R$ 200 acaba de ser liberado

Este auxílio de R$ 200 é referente ao valor pago pela prefeitura de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Na qual liberou mais uma vez a recarga de R$ 200 do cartão de crédito/pré-pago disponibilizado para os moradores da região.

Trata-se do Cartão Coitacá, uma espécie de cartão pré-pago cujo a prefeitura recarrega todos os meses com um certo valor e possibilita que o mesmo seja usado na compra de itens em supermercados credenciados pela prefeitura.

O pagamento de julho já foi liberado e no dia 14 será liberada uma nova lista dos novos participantes do programa. Lembrando que este cartão é exclusivo para os moradores desta região do Brasil. O programa alcança milhões de brasileiros residentes nesta região.

O cartão Coitacá serve para comprar produtos e suprimentos em vários hipermercados e supermercados que são credenciados pela prefeitura local. É um programa municipal, ou seja, exclusiva desta cidade brasileira. O cartão foi criado mediante uma lei municipal da cidade.

Atualmente existem mais de 14 mil famílias que são atendidas pelo programa. No último dia 19 mais de 830 famílias foram adicionadas ao programa. o intuito é atingir a marca de 20 mil famílias até o fim deste ano.

Leia mais: Governo toma DECISÃO sobre gás de cozinha! Boa notícia

Como solicitar o cartão Coitacá?

Para solicitar este cartão é necessário ser residente do município de Campos dos Goytacazes. Os interessados precisam ter cadastro ativo no Cadastro Único. Haja vista que é através dele que a prefeitura filtra os novos participantes do programa municipal. É necessário estar dentro dos seguintes requisitos:

Ter muitos membros na família, pessoas deficientes ou idosas;

Não possuir outra fonte de renda;

Estar em situação de emergência;

Possuem mulheres como titular da família;

Possuem mulheres sob monitoramento de violência doméstica;

Possuem jovens oriundos de acolhimentos instituicionais.

Portanto, essas famílias possuem prioridade na solicitação do cartão e possuem o direito de conseguir este benefício tão desejado por muitos. A priori, o cartão alcança mais de 14 mil famílias e tudo indica que antes mesmo do fim do ano complete as 20 mil famílias.

Esta ação não auxilia somente as famílias como o comércio local, haja vista que ao completar a quantidade de famílias estipuladas que é 20 mil — hão de ser entregues ao comércio local 4 milhões todos os meses. Ou seja, é uma via de mão dupla.