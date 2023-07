ESTE WhatsApp pode gravar áudio e vídeo sem sua autorização

WhatsApp pode me gravar sem eu saber? A era digital não está isenta de armadilhas. Recentemente, emergiram preocupações em torno de um aplicativo conhecido como “WhatsApp Pink”. Este software, que não tem qualquer ligação com o aplicativo oficial, alega ter a capacidade de gravar áudio e vídeo sem a permissão dos usuários, assumindo controle da câmera e do gravador de áudio em dispositivos móveis de maneira mal-intencionada. Esta situação trouxe à tona questões cruciais relacionadas à privacidade e segurança online.

O uso de aplicativos não oficiais, como o “WhatsApp Pink”, que possuem a capacidade de gravar áudio e vídeo sem consentimento, viola a privacidade das pessoas envolvidas. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Versão ‘Pink’ do WhatsApp pode te gravar a qualquer momento

De acordo com o WhatsApp, a empresa não disponibiliza a funcionalidade de gravação de videochamadas em sua plataforma. Contudo, existem aplicativos desenvolvidos por terceiros que permitem a gravação de videochamadas em dispositivos móveis, usando a função de gravação de tela. Apesar de úteis em determinadas circunstâncias, esses aplicativos podem representar uma ameaça à privacidade dos usuários, pois podem capturar outras chamadas sem o conhecimento ou consentimento dos participantes.

Entre essas aplicações de terceiros, encontra-se o “WhatsApp Pink”, um software que não é oficial nem apoiado pelo WhatsApp ou pelo Facebook, empresa que detém a propriedade do aplicativo de mensagens. Segundo o portal de tecnologia ‘Xataka’, esta nova versão do WhatsApp é apresentada como uma versão melhorada do aplicativo oficial. No entanto, esconde um malware que, uma vez instalado no dispositivo móvel ou computador, pode causar diversos problemas. Logo após a infecção do aparelho pelo vírus, este começa imediatamente a roubar informações de forma maliciosa, incluindo senhas de redes sociais, contas bancárias e arquivos multimídia.

A instalação de aplicativos não oficiais e de fontes desconhecidas pode trazer riscos significativos à privacidade e segurança dos usuários. É imperativo que tais aplicações sejam utilizadas de forma consciente e respeitando sempre a privacidade dos envolvidos, mediante a obtenção de seu consentimento prévio. Gravar áudio e vídeo sem o consentimento das partes envolvidas é uma violação flagrante da privacidade e pode acarretar implicações legais.

Perante a ameaça representada pelo “WhatsApp Pink”, o WhatsApp reiterou o seu compromisso com a privacidade e segurança dos seus usuários, alertando para os perigos inerentes à instalação de aplicativos não oficiais. A empresa aconselha os usuários a baixarem apenas a versão oficial do WhatsApp, disponível em lojas de aplicativos reconhecidas como a Google Play Store e a App Store.

Cuide da sua privacidade online

Para manter a privacidade online, é fundamental adotar certas medidas de precaução. É recomendável baixar aplicativos apenas de fontes confiáveis e oficiais. Manter o sistema operacional e os aplicativos instalados no dispositivo atualizados também é uma prática recomendada. Além disso, é aconselhável evitar clicar em links suspeitos ou baixar anexos de fontes desconhecidas. É imprescindível usar senhas robustas e distintas para cada conta. Revisar e gerenciar as permissões concedidas aos aplicativos instalados no dispositivo também é uma prática prudente. Por fim, é crucial estar atento às notícias e avisos relacionados à segurança online.

A segurança online é uma responsabilidade compartilhada entre os usuários e as empresas que desenvolvem e fornecem os aplicativos. Todos os envolvidos devem estar conscientes dos riscos potenciais e tomar as medidas adequadas para minimizá-los. No final das contas, a privacidade e a segurança online são tão fortes quanto o elo mais fraco da cadeia.

