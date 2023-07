TÔNICO “cresce-cabelo” feito com baunilha; aprenda a receita

Já imaginou usar um tônico capilar de baunilha em seu cabelo? Podemos afirmar que é um aroma gostoso que fica no cabelo. Quase toda mulher passa pela luta todos os dias com o cabelo caindo muito, e esse tônico pode ajudar você, uma receita natural com apenas 2 ingredientes.

Por mais que seja simples ele é totalmente eficaz, e o uso constante desse produto pode fazer milagres em seu cabelo, mulheres começaram a nota que o seu cabelo não estava caindo mais igual antes. Veja como fazer.

veja o efeito do tônico no cabelo. Imagem: arquivo / FreePik

Quais são os benefícios do óleo de baunilha para o cabelo?

Conforme diz a Glamour, a baunilha é um ingrediente de cozinha que é rico em vitamina B, cálcio, ferro, zinco, magnésio, potássio, e esses ingredientes estimulam a circulação sanguínea no couro cabeludo. Lembrando que também estimula o crescimento do cabelo e restaura o brilho natural.

Vale ressaltar que a baunilha ajuda a dar força para o cabelo e evitar a quebra, as mulheres que têm cabelos cacheados vão adorar esse produto porque vai definir os cachos e eliminar o frizz.

A baunilha também tem benefícios para a pele, é muito bom para prevenir o aparecimento de acne, além de deixar pele hidratada aquela pele que é mais seca, e ajuda também a cicatrizar feridas e queimaduras. Ou seja, as propriedades antissépticas tomam um grande auxiliar no combate do envelhecimento precoce.

Ingredientes para o tônico

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de óleo essencial de baunilha, se você não tiver óleo essencial, pode substituí-lo por extrato de baunilha ou usar 2 vagens e extrair seu conteúdo.

Modo de preparo:

Para preparar este tônico, tem que misturar o azeite e o óleo essencial de baunilha em uma tigela.

Veja também: Você pode beber ou passar na cabeça! CHÁ VERDE previne queda capilar

Aplicação do tônico capilar

O tônico capilar de baunilha precisa ser usado no cabelo seco, ou seja, aplique antes do banho, mas o primeiro passo é penteador o cabelo até que ele fique totalmente desembaraçado, a ordem correta é começar pelas pontas, para evitar que o cabelo quebre.

O próximo passo é espalhar o tônico capilar de baunilha no couro cabelo e massageie com os dedos em movimentos circulares para assim estimular a absorção, deixe no cabelo de 20 a 40 minutos, depois lave bem os cabelos como você tem costume.

Feito isso, pode enrolar o cabelo em uma toalha úmida para potencializar os efeitos dos óleos essenciais, é uma dica surpreendente, que pode usar esse tônico 2 vezes por mês.

Veja também: Queratina caseira: MELHOR receita para hidratar os cabelos