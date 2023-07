Caixa libera SAQUE DO FGTS de até R$ 2,9 MIL

Saque do FGTS – A Caixa Econômica Federal introduziu recentemente uma novidade para seus usuários: o “Saque-Aniversário do FGTS”. Trata-se de uma modalidade de ajuda financeira que permite aos trabalhadores retirar anualmente uma parte do valor em suas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além de uma parcela adicional fixa que pode chegar até R$ 2,9 mil. Mas, como essa nova opção funciona na prática e quais são os passos necessários para realizar esse saque?

Os trabalhadores podem realizar o saque do FGTS através da modalidade “Saque-Aniversário” disponibilizada pela Caixa Econômica Federal. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem pode realizar o saque do FGTS em julho?

Para habilitar a modalidade do Saque-Aniversário, os interessados possuem duas opções. A primeira delas é por meio do acesso ao site ou aplicativo FGTS, selecionando a opção “Saque-Aniversário do FGTS”. Alternativamente, é possível dirigir-se a uma agência da Caixa Econômica Federal e solicitar a migração para o sistema alternativo.

Os nascidos no mês de julho que optaram pelo Saque-Aniversário, por exemplo, já tiveram a possibilidade de realizar o saque a partir da primeira segunda-feira de agosto. O prazo para a realização do saque estende-se até o último dia útil do segundo mês subsequente ao mês de aniversário do cotista, ou seja, setembro, no caso dos nascidos em julho. É importante lembrar, no entanto, que o montante que pode ser sacado varia de acordo com o saldo disponível na conta do FGTS.

A escala para determinar o valor do saque começa com um percentual de 50% para saldos de até R$ 500, sem parcela adicional. Conforme o saldo aumenta, o percentual de saque diminui, mas uma parcela adicional entra em cena. Para saldos que variam de R$ 500,01 a R$ 1.000, o percentual de saque é de 40%, com uma parcela adicional de R$ 50. À medida que os saldos aumentam, as porcentagens e as parcelas adicionais mudam de forma correspondente, chegando a um percentual de saque de 5% e uma parcela adicional de R$ 2.900 para saldos acima de R$ 20.000,01.

Vale a pena?

Mas, a questão que se impõe é: vale a pena optar pelo Saque-Aniversário do FGTS? A resposta a essa pergunta dependerá, em grande parte, da situação financeira individual de cada trabalhador. Para aqueles que realmente necessitam do dinheiro acumulado e consideram que o saldo a ser obtido é significativo, o Saque-Aniversário pode ser uma opção vantajosa. Contudo, é sempre fundamental lembrar que, ao optar por essa modalidade, o trabalhador perde o direito de resgatar o valor integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa.

Em resumo, a introdução do Saque-Aniversário do FGTS representa uma opção adicional para os trabalhadores que precisam de um acesso mais flexível aos seus fundos. No entanto, como em qualquer decisão financeira, é crucial pesar cuidadosamente os prós e contras antes de optar por essa modalidade. Sempre é recomendado buscar orientação financeira adequada para garantir que a decisão tomada seja a mais benéfica possível.

