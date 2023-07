Por que o WhatsApp Web acabará em julho? Veja qual é a verdade

WhatsApp Web vai acabar? Em meio a uma onda de especulações e mal-entendidos sobre o futuro do WhatsApp Web, emergimos para esclarecer a realidade dos fatos. A informação de que o WhatsApp Web seria descontinuado causou alvoroço entre os usuários, mas, ao contrário do que foi divulgado, essa plataforma de comunicação não irá desaparecer. Agora, esclareçamos o que realmente está acontecendo neste universo em constante atualização.

Apesar das especulações, o WhatsApp Web não será descontinuado em julho. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Atualização do WhatsApp Web

Primeiramente, é preciso entender a origem desse boato. O site especializado WaBetaInfo divulgou que o aplicativo de desktop do WhatsApp para Windows, baseado na plataforma Electron, foi oficialmente removido pela empresa. O motivo para essa decisão seria a obsolescência da versão, que começou a apresentar problemas em alguns computadores. A recomendação, para manter a utilização do WhatsApp em desktop, é a instalação de uma versão mais recente, disponível na Microsoft Store.

Então, para deixar bem claro: o que foi descontinuado é uma versão específica do aplicativo de desktop para Windows, e não o WhatsApp Web. A plataforma web, que oferece a possibilidade de sincronizar mensagens entre computador e celular, permanecerá funcionando normalmente.

Aliás, essa confusão toda surge em um momento em que a empresa planeja justamente expandir as funcionalidades relacionadas ao uso do WhatsApp em múltiplos dispositivos. A plataforma está implementando uma atualização chamada “Dispositivos Conectados”, a qual representa um passo adiante na transição para o chamado “modo multidispositivo”. Com essa nova ferramenta, os usuários poderão conectar diversos dispositivos à sua conta do WhatsApp, incluindo smartphones, tablets, notebooks e computadores de mesa.

Criptografia

Vale ressaltar que, mesmo com a ampliação no número de dispositivos conectados, todas as mensagens continuarão criptografadas de ponta a ponta. Ou seja, a segurança da informação não será comprometida com a atualização. E o mais interessante: a conta do WhatsApp poderá ser usada simultaneamente em diversos dispositivos, todos utilizando o mesmo número de telefone.

Anteriormente, o funcionamento do WhatsApp Web estava atrelado à conexão de um dispositivo Android ou iPhone à internet. Se o smartphone perdesse a conexão ou a bateria acabasse, a sincronização era interrompida. A partir da implementação do “modo multidispositivo”, essa limitação deixa de existir. Os usuários poderão acessar o WhatsApp Web em diversos dispositivos, utilizando um código QR para realizar o login. Será possível adicionar até quatro dispositivos na opção “Dispositivos conectados”.

Portanto, esclarecemos que o WhatsApp Web não irá desaparecer. Pelo contrário, a nova atualização da plataforma traz uma série de aprimoramentos para o serviço, oferecendo maior flexibilidade e comodidade para os usuários. Se você deseja usar o WhatsApp no seu computador, pode acessá-lo através do site oficial do WhatsApp na Web, pelo endereço web.whatsapp.com.

Então, se você é um dos milhões de usuários do WhatsApp Web, pode ficar tranquilo. As mudanças que estão por vir não implicam no fim desse serviço, mas na sua evolução, tornando a experiência de uso ainda mais prática e adaptada às necessidades dos usuários.

