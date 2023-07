MÁSCARA caseira para tirar manchas do rosto: receitas com açafrão

O açafrão da terra, também chamado de cúrcuma, é usado há muito tempo na medicina tradicional indiana e chinesa, por conta dos benefícios que oferece para a saúde, e também para a pele: com este item tão simples, é possível tirar manchas do rosto, por exemplo.

Trata-se de um ingrediente muito famoso na culinária, e que não raramente é empregado como remédio natural para tratar as já citadas manchas, e ainda poros dilatados e cicatrizes. E, neste artigo, será possível conhecer justamente 2 receitas de máscara caseira à base de açafrão.

Ele é composto pela curcumina, uma substância anti-inflamatória e antioxidante.

Entre seus benefícios para a pele, pode-se citar:

A redução do surgimento das temidas manchas escuras, uma vez que a produção de melanina é inibida;

A redução da inflamação na pele, o que, por sua vez, melhora o aspecto das cicatrizes e de outras lesões;

A redução dos poros, deixando a pele com uma aparência mais uniforme e lisa;

A redução da inflamação relacionada à acne e, também, a prevenção de novas erupções.

Receitas de máscara com açafrão para tirar manchas do rosto

E, agora que já são conhecidos os benefícios do açafrão para a pele, é hora de aprender a preparar duas máscaras caseiras que usam este ingrediente como item principal.

Aí vão elas:

Receita de máscara caseira com açafrão e óleo de coco

Esta máscara representa uma mistura muito poderosa, considerando que os dois ingredientes são hidratantes, anti-inflamatórios e antioxidantes.

Ela é ainda mais útil nas peles maduras e secas, pois o óleo de coco atua na nutrição da pele, deixando com o açafrão a redução do envelhecimento prematuro e da inflamação. Os ingredientes necessários no preparo são:

Açafrão em pó (1 colher de sopa)

Óleo de coco (1 colher de sopa)

Mel (1 colher de sopa)

O modo de preparo, por sua vez, é composto por estas etapas:

Misturar tudo em um recipiente, de modo a conseguir uma mistura bem homogênea; Aplicar a mistura resultante no rosto, sendo que a pele deve estar seca e limpa; Deixar a mistura na pele entre 15 e 20 minutos; Enxaguar usando água morna e secar a pele com uma toalha, de preferência macia. Aplicar um bom hidratante em seguida, que seja adequado ao tipo de pele.

Receita de máscara caseira com açafrão e aveia

Esta máscara também é muito útil para quem quer tirar manchas do rosto, pois ajuda a deixar a pele esfoliada, o que é imprescindível para que cicatrizes e manchas sejam reduzidas.

A aveia retira as células mortas, enquanto o açafrão, anti-inflamatório e antioxidante, reduz o aparecimento de novas manchas.

Estes são os ingredientes da receita:

Açafrão em pó (1 colher de sopa)

Aveia em flocos (2 colheres de sopa)

Iogurte natural (2 colheres de sopa)

E estas são as etapas do modo de preparo:

Misture o açafrão e a aveia e uma tigela; Acrescentar o iogurte e, em seguida, misture tudo até formar uma pasta uniforme; Aplicar esta mistura no pescoço e no rosto, mantendo-a longe da área dos olhos; Deixar ela agindo entre 15 e 20 minutos; Fazer o enxágue usando água morna e, depois, seque suavemente a pele.

Trata-se de uma máscara caseira que pode ser usada até 2 vezes na semana, de modo que os resultados sejam mais perceptíveis.

A primeira aplicação exige atenção

A ideia de conseguir tirar manchas do rosto com receitas tão práticas é realmente animadora. Porém, mesmo estas máscaras sendo feitas com ingredientes naturais, é preciso ter certa atenção na primeira aplicação.

É necessário fazer um teste de sensibilidade em uma área pequena da pele, principalmente se a pessoa tem a pele sensível. Além disso, também é necessário evitar a exposição ao sol logo depois de fazer uso destas máscaras.

E, por fim, é sempre importante conversar com um dermatologista de confiança, a respeito de começar a usar uma máscara caseira.

