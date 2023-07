Novidade do WhatsApp promete mais liberdade e opções ao usuário

Qualquer novidade do WhatsApp tem o poder de deixar seus usuários surpresos e animados. Afinal, trata-se de um aplicativo que já se tornou essencial para milhões de pessoas, e quanto maior o número de funcionalidades, melhor a experiência que proporciona.

E essa experiência pode estar ligada a diversos contextos.

Ela é composta pelo quesito segurança, por exemplo, e pelo quesito entretenimento: o uso das figurinhas neste segundo ponto é um ótimo exemplo, considerando que elas vieram para deixar qualquer troca de mensagens muito mais divertida.

E, claro: há ainda o quesito praticidade, que não raramente tem recebido melhorias. Sendo que uma delas, sobre a qual é possível saber na leitura a seguir, foi anunciada muito recentemente.

Novidade do WhatsApp exige o uso de dois celulares | Imagem: rawpixel.com / freepik.com

Do que se trata a mais recente novidade do WhatsApp

Exatamente no dia 30 de junho, uma sexta-feira, o WhatsApp anunciou um recurso completamente novo, que permite fazer a transferência de todo o histórico de conversas que existem dentro do app para outro aparelho, de forma extremamente fácil.

Para funcionar de fato, o recurso precisa de dois celulares que tenham o mesmo sistema operacional, podendo ser tanto o iOS, voltado para os iPhones, quanto o popular Android.

Esta novidade do WhatsApp permite a cada usuário preservar todos os seus arquivos de mídia e todas as conversas, sem que exista a necessidade de sair do aplicativo.

De acordo com o próprio mensageiro, trata-se de algo essencial para evitar que apps não oficiais sejam usados no processo de transferência. Esta prática, por sinal, costumava ser muito comum, considerando o fato de que o arquivo do “Whats” só era visto no dispositivo novo depois que o backup era baixado, sendo que este download nem sempre salva arquivos muito grandes, por exemplo.

Agora, a promessa é de que o histórico das conversas aconteça por meio de uma transferência realmente completa, inclusive com uma privacidade consideravelmente maior do que aquela encontrada nos serviços em nuvem.

A autenticação do processo, por sua vez, acontece por meio de um QR Code: as informações são compartilhadas somente entre os dois celulares de um mesmo usuário, sendo que o conteúdo fica sob a proteção da criptografia enquanto a transferência estiver sendo realizada.

No que diz respeito à transferência em si

Depois de conhecer essa interessante novidade do WhatsApp, e quando houver necessidade de fazer a transferência das conversas, o usuário deverá ter em mãos os dois celulares do mesmo sistema operacional: eles precisam estar com a localização ativada e, ainda, deverão estar conectados a uma rede Wi-Fi.

O primeiro passo será ir em “Configurações” no aparelho antigo, selecionando “Conversas” em seguida: a opção de transferência de conversar irá surgir, e deverá ser selecionada.

Será preciso escanear o QR Code que surgir na tela, usando para isso o novo celular. E, então, restará somente aguardar um pouco, até que o processo chegue ao fim.

Lembrando, mais uma vez, que tudo isso é feito de forma completamente segura e completa: nenhum arquivo ficará para trás, como normalmente acontece quando se escolhe fazer o download do backup.

