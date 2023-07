Aprenda a pedir EMPRÉSTIMO utilizando o Cadastro Único

Atualmente, a existência do Cadastro Único, que foi apelidado de CadÚnico e se chama oficialmente Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal, é de extrema importância para boa parte da população brasileira.

E, de fato, é totalmente possível entender porque isso acontece.

Ocorre que é justamente por meio dele que os cidadãos que vivem na chamada situação de vulnerabilidade social conseguem ter acesso a importantes repasses feitos pelo governo. E, ainda, podem desfrutar de um outro benefício financeiro consideravelmente interessante.

É por meio do Cadastro Único que os benefícios sociais podem ser recebidos | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os beneficiários inscritos no Cadastro Único podem solicitar empréstimo exclusivo

Quem está em busca de uma oportunidade de empréstimo que seja acessível e com a menor burocracia possível e é beneficiário do famoso CadÚnico pode comemorar, e muito!

Afinal, o Cadastro Único oferece uma exclusiva modalidade do chamado empréstimo consignado, que é aquele por meio da qual o desconto de cada parcela acontece diretamente no benefício em si. Ou seja: a pessoa beneficiária não precisa ter preocupações em relação a prazos e boletos, por exemplo, pois o pagamento é feito de forma automática.

Para fazer a solicitação deste empréstimo do Cadastro Único, há ainda outra vantagem: é possível escolher qualquer instituição financeira: não há obrigatoriedade de escolher a Caixa Econômica Federal, que é o banco responsável pelos repasses dos benefícios.

Porém, é válido frisar que é muito importante fazer uma pesquisa cuidadosa, antes de tomar qualquer decisão, de modo que se possa encontrar de fato boas condições de contratação, evitando assim juros altos demais e outras taxas.

Depois que a instituição em si for escolhida, será o momento de reunir toda a documentação que for necessária, sendo os principais deles o CPF, o RG, um comprovante de residência atual e, ainda, o comprovante de recebimento de cada pagamento ligado ao Cadastro Único.

Essa documentação é necessária para comprovar a identidade do solicitante, seu local de moradia e, também, seu nível de elegibilidade para a contratação do empréstimo.

Uma vez reunidos os documentos, será hora de apresentá-los na instituição financeira que foi escolhida previamente. Neste local, uma equipe irá analisar cada informação, avaliando se o solicitante tem capacidade de pagar as parcelas, por exemplo.

A análise não é finalizada no mesmo dia

Por fim, é muito válido frisar que a análise acima citada pode levar alguns dias úteis para ser finalizada. Logo, é preciso que o cidadão solicitante tenha paciência, e saiba aguardar.

Caso haja aprovação do empréstimo consignado, o valor solicitado será transferido para a conta e, a partir de então, o dinheiro poderá ser utilizado para muitas finalidades, como para fazer compras, por exemplo.

Lembrando que este empréstimo do Cadastro Único é menos burocrático e mais acessível para as pessoas que recebem os repasses do programa Bolsa Família, e também para quem recebe os repasses do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

