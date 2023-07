Governo toma DECISÃO sobre gás de cozinha! Boa notícia

Todo brasileiro precisa de itens específicos para viver com o mínimo de dignidade, como energia elétrica dentro de casa e um gás de cozinha para preparar as refeições, por exemplo. Porém, boa parte da população vive em situação de vulnerabilidade social e, por isso, precisa de auxílio nesse sentido.

A boa notícia é que o Governo Federal já criou diversas medidas nesse sentido, dando a estas pessoas a ajuda financeira de que elas tanto precisam.

E é sobre a ajuda em relação ao gás de cozinha, especificamente, que este artigo irá tratar.

Sobre o auxílio para a compra do gás de cozinha

Uma grande notícia foi divulgada recentemente pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT), sendo muito comemorada por todas as pessoas que recebem o famoso Auxílio Gás.

Ocorre que, também há pouquíssimo tempo, a Petrobrás fez o anúncio relacionado à redução no preço do gás de cozinha. E, embora de início não pareça ser algo benéfico para os beneficiários do Vale Gás, trata-se de uma medida que permite uma liberação maior dos valores.

Este auxílio financeiro atualmente faz o repasse de até R$ 110 para quem tem direito a ele, sendo que o valor é calculado sempre com base na média dos preços que o gás de cozinha teve ultimamente.

Então, mesmo que o valor pago por meio do Vale Gás venha a ser menor, a diferença final não será tão grande, considerando que o Governo Federal faz o pagamento justamente tendo uma média como base. Porém, de modo geral, o motivo real para tanta comemoração por parte dos beneficiários está ligado ao fato de que entradas novas serão confirmadas, no que diz respeito à próxima rodada de repasses.

No começo deste ano, 5 milhões de brasileiros, em média, dependiam das parcelas desse benefício para complementar a renda e melhorar o acesso à alimentação. Agora, com o gás de cozinha tendo um preço menor, conforme anunciado pela própria Petrobras em junho, acaba existindo uma grande oportunidade para que mais pessoas sejam incluídas como beneficiárias.

No que diz respeito à inscrição para o recebimento do Vale Gás

Para garantir o repasse de R$ 110 do Vale Gás, cada pessoa interessada deve atender aos pré-requisitos que foram criados pelo governo, lembrando que, de modo geral, todas as regras para participar deste benefício continuam sendo as mesmas que aquelas utilizadas no ano de 2022.

Tais regras são:

Ter uma inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único;

Ter uma renda familiar per capita que seja de no máximo meio salário mínimo vigente (renda mensal).

Além disso, é muito importante frisar que as mulheres que se enquadram como vítimas de violência possuem prioridade na hora de receber o dinheiro. E quem é beneficiário do BPC (Benefício de Prestação Continuada) também pode ter acesso ao repasse.

Por se tratar de um benefício pago sempre de forma bimestral, as próximas parcelas serão pagas no mês de agosto, junto ao programa Bolsa Família, e a movimentação do dinheiro também pode ser feita utilizando o app Caixa Tem.

