Google lança ferramenta para barrar anúncios que você não quer ver

Chega de anúncios no Google – A experiência digital dos usuários tem sido cada vez mais inundada por uma variedade de anúncios, muitos dos quais são impulsionados por seus próprios interesses e atividades online. Através do Google e de suas plataformas associadas, esses anúncios personalizados são constantemente apresentados, muitas vezes para o desgosto dos usuários que desejam uma experiência online mais direta e menos invasiva. No entanto, há uma opção que oferece aos usuários a capacidade de personalizar e controlar esses anúncios, proporcionando um equilíbrio entre os interesses comerciais e a privacidade dos usuários.

Os anúncios do Google podem ser personalizados com base nos interesses dos usuários, mostrando conteúdos e produtos que despertam seu interesse. Foto: divulgação

Ferramenta do Google contra anúncios irritantes

Os anúncios personalizados no Google e em outras plataformas digitais funcionam com base nas preferências e interesses dos usuários, que são determinados por suas atividades de navegação. Assim, se um usuário frequenta lojas de tênis online, por exemplo, é provável que receba anúncios relacionados a tênis durante sua experiência online. Embora esse tipo de publicidade personalizada possa ser útil para alguns, outros usuários podem encontrar anúncios de produtos que já adquiriram ou que estão fora de seu alcance financeiro.

Com a plataforma “Minha Central de Anúncios” do Google, os usuários têm a capacidade de personalizar a publicidade que recebem, oferecendo a eles mais controle sobre sua experiência online. Após acessar a plataforma, os usuários são apresentados com uma série de anúncios recentes. A partir daí, é recomendável que se navegue diretamente para a opção “Personalizar Anúncios”, onde os usuários podem gerenciar a frequência e o conteúdo dos anúncios que recebem.

Os usuários têm a capacidade de ajustar a frequência dos anúncios que recebem através dos sinais de mais (+) e menos (-). Por exemplo, se um usuário estiver recebendo um número excessivo de anúncios de tênis esportivos e desejar reduzir a frequência desses anúncios, ele pode simplesmente clicar no sinal de menos (-) para que outras recomendações apareçam com mais frequência.

Em relação às marcas, a plataforma funciona de maneira similar. O Google identifica as marcas e produtos que parecem interessar ao usuário e apresenta anúncios com base nesses interesses. Portanto, se um usuário recentemente fez uma compra online e não deseja mais receber anúncios daquela marca ou loja, ele pode simplesmente repetir o processo de redução da frequência para limitar a presença desses anúncios.

Controle de conteúdo indesejado

A plataforma também permite aos usuários controlar a exibição de anúncios sensíveis, como aqueles relacionados a jogos de azar e bebidas alcoólicas. Os usuários podem simplesmente desativar a exibição desses tipos de anúncios se preferirem não vê-los.

Além disso, os usuários podem gerenciar as configurações de privacidade que influenciam a personalização de anúncios. Informações associadas à conta do Google de um usuário, como gênero e idade, podem ser usadas para personalizar anúncios. Os usuários podem ajustar quais atividades são usadas para personalização, incluindo o histórico do YouTube e as áreas onde usaram o Google.

Em última análise, o Google oferece aos usuários a capacidade de desativar determinadas atividades que influenciam a personalização de anúncios, assim como as categorias usadas para veicular anúncios. Dessa forma, os usuários podem ter uma experiência online mais personalizada e controlada, sem a presença excessiva de anúncios não desejados.

