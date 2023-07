FGTS entrará na conta dos brasileiros ainda NESTA SEMANA; veja se você recebe

FGTS na conta! Uma nova onda de liberação de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) se aproxima, prometendo movimentar a economia nacional e beneficiar milhões de trabalhadores brasileiros. Conforme o cronograma divulgado pela Caixa Econômica Federal, os saques começarão a partir do dia 3 de julho. Em meio ao cenário ainda incerto da economia do país, muitos aguardam ansiosamente essa oportunidade de acessar suas economias garantidas.

O trabalhador poderá realizar o saque do FGTS na sua conta no dia 3 de julho. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quando o FGTS vai cair em conta?

Criado com o intuito de oferecer proteção ao trabalhador em situações específicas, como demissão sem justa causa, ocorrência de desastres naturais ou a aquisição do primeiro imóvel, o FGTS tem sido um mecanismo fundamental para o trabalhador brasileiro. Contudo, uma modalidade relativamente recente permitiu o saque anual desse benefício, uma iniciativa que se tornou uma realidade durante o governo de Jair Bolsonaro.

A modalidade de saque-aniversário do FGTS permite que o trabalhador faça a retirada anual de um percentual que varia entre 5% e 50% do valor total disponível em suas contas vinculadas, com a adição de um valor fixo que pode chegar até R$ 2,9 mil. Tal saque pode ser efetuado a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador, se estendendo até o último dia do segundo mês subsequente.

Assim, os trabalhadores que fazem aniversário no mês de julho e que escolheram essa modalidade de saque poderão iniciar seus saques a partir do próximo sábado, 1º de julho. O prazo para tal procedimento se estende até o dia 29 de setembro. A migração para o saque-aniversário pode ser realizada no site oficial do FGTS ou por meio do aplicativo da Caixa, na opção “Saque-Aniversário do FGTS”. A solicitação de mudança também pode ser feita em qualquer agência da Caixa Econômica Federal.

Apesar de aparentemente vantajosa, a opção pelo saque-aniversário também traz algumas limitações. A principal delas é que, ao optar por essa modalidade, o trabalhador deixa de ter acesso ao saque integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa, um momento em que normalmente se necessita de uma reserva financeira. Além disso, uma vez feita a opção pelo saque-aniversário, o prazo mínimo para reverter essa decisão é de 24 meses. Isso significa que, se o trabalhador decidir desistir da modalidade e retornar à opção de saque-rescisão, precisará aguardar dois anos para efetivar a mudança.

Cronograma

Ainda segundo o cronograma divulgado pela Caixa Econômica Federal, cada mês do ano tem um período específico para a realização do saque-aniversário, que sempre se estende por um total de três meses. Assim, os trabalhadores nascidos em janeiro podem realizar seus saques entre os dias 2 de janeiro e 31 de março de 2023. Para os nascidos em fevereiro, o período de saque se inicia em 1º de fevereiro e vai até 29 de abril do mesmo ano.

Os aniversariantes de março têm o período de 1º de março a 31 de maio para sacar, enquanto os nascidos em abril poderão sacar entre os dias 3 de abril a 30 de junho. O calendário continua com os nascidos em maio tendo de 1º de maio a 31 de julho para efetuar o saque, seguidos dos nascidos em junho, que poderão sacar entre 1º de junho e 31 de agosto.

Os trabalhadores nascidos em julho têm de 3 de julho a 29 de setembro para sacar. Para os aniversariantes de agosto, o período de saque vai de 1º de agosto a 31 de outubro. Em seguida, os nascidos em setembro poderão sacar de 1º de setembro a 30 de novembro. Os nascidos em outubro têm de 2 de outubro a 29 de dezembro para realizar o saque.

Para os nascidos em novembro, o período de saque se inicia em 1º de novembro de 2023 e vai até 31 de janeiro de 2024. Por fim, aqueles nascidos em dezembro terão de 1º de dezembro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024 para efetuar o saque de acordo com a modalidade de saque-aniversário.

