Aprenda a bloquear conteúdos impróprios para crianças no Android e iOS

Como bloquear conteúdos para menores de idade – Navegar na era digital pode apresentar inúmeros desafios, especialmente quando se trata de proteger as crianças de conteúdos sensíveis e abusivos disponíveis em seus celulares. É crucial para os pais e responsáveis, portanto, garantir a criação de um ambiente digital seguro para os pequenos, seja nos dispositivos Android ou iOS.

É fundamental bloquear conteúdos abusivos nos celulares das crianças usando as configurações de controle parental. Foto: divulgação

Pais devem bloquear estes conteúdos

No universo Android, a segurança infantil pode ser reforçada a partir das próprias configurações do sistema. Uma busca rápida nas Configurações do dispositivo oferece a opção “Usuários e contas” ou “Usuários”, onde se pode criar um novo perfil ou conta destinada exclusivamente à criança. Dentro desse perfil, existem “Restrições” ou “Controles Parentais”, onde os pais podem ativar uma série de proteções, incluindo o filtro de conteúdo, a restrição de downloads e o bloqueio de compras.

No entanto, a proteção não se limita apenas às configurações do sistema Android. Uma opção adicional são os aplicativos de Controle Parental, que podem ser facilmente encontrados na Google Play Store. Esses aplicativos, uma vez instalados, permitem uma configuração personalizada, com base nas necessidades individuais da criança, podendo abranger restrições de conteúdo, limitações de tempo de uso e monitoramento contínuo.

Na plataforma iOS, a proteção das crianças pode ser igualmente eficaz. As configurações do dispositivo incluem a opção “Tempo de Uso” ou “Tela e Tempo de Uso”, que direciona para “Restrições de Conteúdo e Privacidade”. Com a ativação das Restrições, é possível estabelecer um código de acesso que limitará o uso de aplicativos, o acesso a sites e até mesmo restringirá compras.

Proteção aprofundada

Essa proteção pode ser aprofundada com a ativação das “Restrições de Conteúdo Web”, também encontradas em “Tempo de Uso” ou “Tela e Tempo de Uso”. A seleção da opção “Limitar Sites para Adultos” bloqueia efetivamente o acesso a sites inapropriados para crianças. E, assim como no Android, a App Store do iOS oferece uma gama de aplicativos de Controle Parental que podem ser personalizados para atender às necessidades específicas das crianças.

Entretanto, além das proteções tecnológicas, é fundamental que os pais e responsáveis mantenham uma linha de comunicação aberta e transparente com as crianças para a sua proteção. As crianças devem ser educadas sobre os perigos existentes no mundo online e incentivadas a relatar qualquer conteúdo inadequado ou desconfortável que possam encontrar.

A monitorização regular das atividades online das crianças também desempenha um papel importante na sua proteção. Através desta supervisão, é possível garantir a segurança das crianças e o seu bem-estar, assegurando que a navegação no mundo digital seja uma experiência positiva e segura para elas. Assim, mesmo diante dos desafios inerentes ao ambiente digital, é possível proporcionar um espaço seguro e apropriado para as crianças.

