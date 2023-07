ESTE é o detalhe que você não sabia sobre AUMENTAR o limite do Nubank

O Nubank é o maior banco digital utilizado no Brasil atualmente. São cerca de 60 milhões de clientes, englobando diversos perfís de consumo. Fora que no setor financeiro, a empresa recentemente atingiu a marca de 3 milhões de clientes que são pessoas jurídicas. O número desse perfil de usuário cresceu em 60% em relação ao ano de 2022.

E claro, com tantos clientes desfrutando dos recursos, serviços e benefícios oferecidos pelo Nubank, é natural que queiram melhorar ainda mais as suas condições com a empresa.

Com uma diversidade de usuários em sua base, a empresa está constantemente buscando soluções inovadoras, produtos e serviços para atender às necessidades dos clientes. Além de fornecer um cartão de crédito e uma conta digital abrangente, a empresa também oferece seguros, opções de compras, empréstimos e uma ampla gama de serviços adicionais.

No entanto, mesmo com essa variedade de opções, o limite do cartão de crédito ainda é um desafio para muitos clientes. Aumentar o limite muitas vezes não é uma tarefa fácil, o que pode levar à frustração de muitas pessoas.

Já está sabendo sobre a nova função do Nubank? (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Como aumentar o limite

Caso você esteja enfrentando essa dificuldade, é importante saber que o Nubank lançou uma função bastante interessante em seu aplicativo, chamada de “Construir Limite”. Com essa opção, os próprios usuários têm a possibilidade de escolher e aumentar o limite do seu cartão de crédito até o valor de R$ 5 mil.

O funcionamento desse recurso é bastante simples. Basta realizar um depósito na sua conta digital no valor desejado, reservar essa quantia como limite e utilizá-la como crédito da forma que preferir. Ao fechar a fatura, basta efetuar o pagamento para que o valor seja liberado.

A partir desse momento, você tem duas opções: resgatar o valor de volta para a sua conta ou continuar utilizando-o como limite do seu cartão.

Para esclarecer um pouco mais, vamos dar um exemplo: suponhamos que você queira comprar um produto no valor de R$ 200, mas não possui limite disponível no seu cartão. Nesse caso, você pode depositar esse mesmo valor na sua conta digital e utilizar a função “Construir Limite”. Após realizar o pagamento da fatura, os R$ 200 ficam novamente disponíveis como limite para serem utilizados ou você pode optar por resgatá-los de volta para a sua conta.

Essa função oferecida pelo Nubank é uma ótima alternativa para os clientes que desejam ampliar seu limite de crédito de forma flexível e conveniente, permitindo que tenham mais controle sobre o uso e o gerenciamento de seus recursos financeiros.

Como isso funciona?

Dentro do aplicativo do Nubank, no menu “Meus cartões”, existe a alternativa de “Reservar valor como limite”. Ao selecionar essa opção, é necessário informar o valor desejado, desde que esteja disponível na conta, e confirmar a reserva com a senha de quatro dígitos. O objetivo do Nubank é obter um maior conhecimento sobre o cliente, visando oferecer um limite pré-aprovado no futuro, levando em consideração sua organização financeira.

